BTS 뷔, 군 동기 '사생활 폭로 논란'에 직접 등판…장문 댓글로 전한 진심

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 군 복무 시절 함께 생활했던 동기를 공개적으로 응원하며 훈훈한 우정을 드러냈다.

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최근 한 크리에이터는 육군훈련소에서 뷔와 함께 훈련받았던 경험을 담은 영상을 잇달아 공개했다.

영상에는 뷔와 크리스마스에 교회를 찾았던 일화부터 훈련소에서 즐겼던 게임, 최정예 훈련병 선발 과정 등 군 생활 비하인드가 담겼다.

이를 본 뷔는 직접 댓글을 남기며 반가움을 표했다. 뷔는 "오랜만이네. 기억력이 정말 대단하다"며 친근하게 인사를 건넸고 해당 댓글은 팬들 사이에서 화제를 모았다.

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하지만 이후 영상이 계속 업로드되자 일부 팬들 사이에서는 군 복무 당시 사적인 이야기가 지나치게 공개되는 것 아니냐는 우려도 나왔다. 이에 크리에이터는 "뷔 형님이 좋은 사람이라는 걸 알리고 싶어 영상을 만들었다"며 "더 이상 올리지 않는 게 맞을 것 같다"고 밝혔다.

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그러자 뷔는 다시 댓글을 남겼다. 그는 "왜 멈추냐. 더 많이 알려라. 난 재밌다"며 "사실 기억도 잘 안 난다"고 유쾌하게 반응했다.

결국 크리에이터는 영상을 계속 공개하겠다는 뜻을 밝혔다. 논란이 이어지자 뷔는 3일 장문의 댓글을 통해 자신의 입장을 직접 설명했다.

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뷔는 "사람들이 걱정하는 의견도 있는 것 같지만 나는 영상을 정말 재미있게 보고 있다"며 "좋은 의도로 한 일인데 너무 모든 반응에 마음 쓰지 않았으면 좋겠다"고 전했다. 다만 팬들의 우려 역시 이해한다고 밝혔다.

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그는 "영상을 짧게 나눠 올리다 보니 오해가 생길 수도 있다고 생각한다"며 "충분히 그렇게 받아들일 수 있다"고 말했다. 이어 함께했던 군 생활을 떠올리며 "우리 소대에서 네가 가장 에이스였다"며 "너와 함께한 시간은 정말 즐거운 기억으로 남아 있다"고 회상했다. 또 "직접 함께 생활하지 않은 사람은 당시 분위기와 감정을 모두 이해하기 어려울 수도 있다"고 덧붙였다.

끝으로 뷔는 "혹시 이런 반응 때문에 스트레스 받으면서 벤치프레스 하고 있을까 걱정돼 댓글 남긴다"며 "네 꿈은 기억 안 나지만 몸이 좋은 걸 보니 보디빌더가 꿈이었던 것 같다. 화이팅"이라고 응원의 메시지를 남겼다.

한편 뷔는 2023년 12월 입대해 육군 제2군단 군사경찰 특수임무대에서 복무했으며, 지난달 전역했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com