빽가, 데뷔 전 갑질한 JYP 제작자 폭로 "차키 던지면서 '평생 지하에서 춤이나 춰' 막말"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 빽가가 데뷔 전 겪었던 뼈아픈 무시와 설움을 털어놓으며 안타까움을 자아냈다.

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4일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 모델 이현이와 코요태 빽가가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 빽가는 데뷔 전 JYP엔터테인먼트에서 안무팀으로 활동하던 시절을 떠올리며 잊지 못할 일화를 공개했다.

그는 "JYP에서 안무할 때 주차장이 1층에 있었는데, 제가 차를 빼야 하는 역할을 맡았다. 그래서 건물 안을 돌아다니며 차주들에게 차키를 받아야 했다"고 운을 뗐다.

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이어 "5층에 계신 한 분이 있었는데 당시 주무시고 계셨다. 노크를 하고 차를 빼야 해서 키를 부탁드렸는데, 왜 필요한지 뻔히 알면서도 '왜 달라고 하냐'고 묻더라"며 "그러더니 차키를 바닥에 던지면서 '가서 차나 빼'라고 말했다"고 회상했다.

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당시의 상처는 쉽게 지워지지 않았다. 빽가는 "제가 '이건 너무한 것 아니냐'고 했더니 억지로 키를 주워 제 손에 쥐여주면서 '넌 평생 지하에서 춤이나 춰라'고 하더라"며 "너무 충격적이었다. 안무팀 사람들에게 이야기하면서 울기도 했다"고 고백했다.

하지만 세월이 흐른 뒤 예상치 못한 재회가 이뤄졌다. 코요태로 데뷔한 이후 방송국에서 해당 인물을 다시 만나게 됐다는 것.

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빽가는 "나중에 방송국에서 만났는데 '빽가야, 잘 지냈어?'라고 친근하게 인사하더라"며 "그분이 제작 일을 하는 분이었는데 '우리 애들 앨범 재킷 좀 찍어줘'라고 부탁했다"고 말했다.

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이어 "솔직히 기분이 묘했다. 하지만 결국 도와드렸다"며 "저는 거절하지 않고 도와주는 게 이기는 거라고 생각했다"고 덧붙였다.