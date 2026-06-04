톱모델 장윤주도 감탄한 상반신 노출 피드..고예진 "장점 자연스럽게 돋보여"(킬잇)

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[스포츠조선 김소희 기자]모델 고예진이 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서 뛰어난 스타일링 감각과 기획력을 선보이며 활약하고 있다.

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지난 2일 tvN에서 방송된 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연한 고예진은 팀 미션에서도 존재감을 드러내며 심사위원들의 호평을 이끌어냈다.

이날 진행된 3라운드 미션은 '피드 전쟁'으로 꾸며졌다. 참가자들은 4명이 한 팀을 이뤄 기획부터 촬영, 편집까지 직접 진행하며 하나의 SNS 피드를 완성해야 했다.

고예진은 김나라, 챌미, 카프리와 함께 팀을 이뤄 적극적인 콘셉트 제안으로 팀을 이끌었다. 고예진은 '자연'을 주제로 의상 컬러를 통일해 촬영하자는 아이디어를 제시하는 등 미션 과정에서도 효율적인 동선과 촬영 방식을 제안하며 결과물의 완성도를 높였다.

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이어 스타일링에서도 과감한 센스를 발휘했다. 팀 전체의 의상 컬러를 아이보리 톤으로 통일한 가운데, 고예진은 오버핏 재킷과 와이드핏 슬랙스를 매치해 세련된 분위기를 완성했다. 포토존에서는 과감하게 상의를 탈의한 채 촬영에 임하며 강렬한 비주얼을 연출해 절제된 스타일링 속에서도 자신만의 개성을 드러내며 눈길을 끌었다.

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1조의 결과물을 본 심사위원들은 높은 완성도에 감탄을 쏟아냈다. 박효정 에디터는 "디지털인데 책 매거진 화보 같다"며 극찬했다. 고예진은 "'자연'이라는 콘셉트 안에서 네 사람의 매력을 조화롭게 보여주기 위해 미니멀한 아이보리 컬러를 선택했다"고 스타일링 의도를 설명했다.

고예진의 과감한 스타일링 역시 호평을 받았다. 장윤주는 "상반신 노출을 활용한 사진이 너무 멋있었다. 피드를 보고 놀랐다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 이에 고예진은 "제가 가진 장점을 과하거나 자극적으로 보이지 않게 하면서도 자연스럽게 돋보이게 하고 싶었다"며 스타일링에 대한 고민과 철학을 전했다.

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최종 결과, 고예진이 속한 1조는 아쉽게 2위를 기록하며 전원 본선 진출에는 실패했다. 그러나 고예진은 장윤주의 블랙 레이블에 두 번째로 캐스팅되며 다음 라운드에 진출에 성공했다.

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기획력과 스타일링 감각, 과감한 표현력까지 보여준 고예진이 향후 경쟁에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.

한편, 고예진이 출연하는 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'은 오는 9일(화) 밤 10시에 5회가 tvN에서 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com