강남, 디스크 파열로 결국 촬영 중단…수술실서 "내가 봐도 최악의 환자"

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[스포츠조선 김준석 기자] 강남이 심각한 척추 디스크 파열로 인해 결국 유튜브 촬영을 전면 중단하고 수술실로 향했다.

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시술 도중 극심한 주사 공포증으로 비명을 지르던 강남은 급기야 "내가 봐도 최악의 환자"라며 자폭해 웃픈 근황을 전했다.

4일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '결국 촬영 중단했습니다..수술실까지 들어가게 된 사연'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 강남은 허리 통증을 호소하며 제대로 걷지도 못한 채 병원으로 향해 충격을 안겼다.

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정밀 검사 결과 상태는 생각보다 심각했다. 의사는 강남의 MRI 사진을 보며 "예전에도 디스크가 터져 있었는데 치료를 안 하셨다. 그 자리가 다시 터진 것 같다"라며 "디스크가 터지면서 물주머니(물혹)가 하나 생겨 신경을 계속 누르고 있는 상태"라고 진단했다. 최악의 경우 내시경을 통해 안 터진 디스크를 제거하는 수술을 하고 2~3일간 입원해야 한다는 청천벽력 같은 진단이 내려졌다.

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이 과정에서 강남의 과거 '병원 도망 썰'이 강제로 폭로되어 큰 웃음을 자아냈다.

간호사는 "예전에 무서워서 치료도 안 받고 도망치지 않았냐. 차트에 다 적혀 있다"고 정곡을 찌르자, 강남은 민망해하며 "그런 것도 적혀있냐"라며 웃었다.

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수술실에 들어간 강남은 그야말로 '최악의 환자'로 등극했다.

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심각한 주사 트라우마와 공포증을 호소한 강남은 손에 연결된 맥박 측정기를 계속 손으로 잡아 뗐다고 고백해 웃음을 자아냈다.

결국 강남은 "내가 최악의 환자다"라며 급 인정 하는 모습을 보여 웃음을 더했다.

이후 강남은 아내 이상화에게 다급히 전화를 걸어 "디스크가 심해서 수술실에 들어갔다 나왔다. 의사 선생님이 3개월 동안은 절대로 러닝(달리기)을 하면 안 된다고 하더라"며 이상화의 엄격한 운동 스파르타로부터 해방된 기쁨(?)을 은밀히 공유했다.

강남은 영상 말미 "치료가 아직 좀 남아있다. 진짜 건강이 최고다. 모두 건강하셔야 한다"며 뼈저린 투병 소감과 함께 시청자들에게 건강의 중요성을 당부했다.

narusi@sportschosun.com