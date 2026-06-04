32기 회계사 영수, 이상형 묻자 “연대 나온 애”···첫방부터 인성 논란 후끈(‘나는 솔로’)

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 돌싱 특집이 첫 방송부터 화제를 모은 가운데 32기 영수의 한마디가 뜻밖의 갑론을박으로 번지고 있다.

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지난 3일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 32기 남성 출연자들의 자기소개가 공개됐다.

첫 주자로 나선 영수는 연세대학교 출신 공인회계사라고 자신을 소개했다. 187cm의 큰 키와 전문직 이력을 공개한 그는 "외모를 많이 보는 편"이라고 솔직하게 밝혔다.

특히 이상형을 묻는 질문에 역대 '나는 솔로' 출연자들을 언급하며 자신의 취향을 설명했다. 영수는 "28기 옥순, 그 연대 나온 애", "26기 현숙", "22기 옥순" 등을 언급하며 구체적인 이상형을 나열했다.

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방송 직후 온라인에서는 해당 발언을 두고 엇갈린 반응이 쏟아졌다.

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특히 일부 시청자들은 영수가 28기 옥순을 언급하며 "그 연대 나온 애"라고 표현한 부분에 불편함을 드러냈다.

방송 직후 댓글창에는 "연대 나온 '애'라니 인성 알 만하다", "언제 봤다고 애라고 부르면서 깔보는 거냐", "어린 여자는 만나고 싶어 하면서 말투는 계속 애, 애들 이러네", "첫 방송인데 벌써 쎄하다", "빌런 예약 아니냐", "말실수 많이 하는 타입 같아 보인다" 등의 반응이 이어졌다.

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또 일부 누리꾼들은 "상대를 사람 자체보다 학벌로 기억하는 것 같아 놀랐다", "28기 옥순이 방송 보면 당황할 듯", "자기소개 내내 스펙 이야기하더니 이상형 설명도 학벌부터 나온다" 등의 의견을 남겼다.

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반면 "그냥 동문이라서 반가워서 한 말 아니냐", "예능인데 너무 과하게 해석하는 것 같다", "솔직하게 이상형을 말한 것뿐"이라는 옹호 의견도 적지 않았다.

방송 초반부터 예상치 못한 논란이 불거지면서 32기 영수가 향후 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠리고 있다.

한편 '나는 솔로' 32기 자기소개는 오는 10일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com