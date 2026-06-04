'골때녀' 진정선, 결혼 4개월 만에 '엄마' 됐다…"지난 5월 득녀" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 진정선이 엄마가 됐다.

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4일 진정선 소속사 에스팀 측은 "지난 5월 모델 진정선 님이 예쁜 여아를 출산했다. 산모와 아이 모두 건강하며 현재 가족 및 지인들의 많은 축하 속에서 안정과 회복을 취하고 있다"고 밝혔다.

이어 "큰 축복 부탁드리며 모델 진정선 님에게 보내주시는 관심과 사랑 감사드린다"고 덧붙였다.

앞서 진정선은 자신의 SNS를 통해 결혼 두 달만에 임신 소식을 전한 바 있다. 그는 "저는 올해 결혼도 하고 제 삶에 많은 변화들이 있었는데요! 그중 제일 큰 변화는 저에게 큰 축복이 찾아왔습니다…제가 엄마가 된다는 게 믿기지 않지만 차근차근 열심히 몸도 마음도 준비해 보고 있어요…출산 선배님들! 육아맘들 많이 알려주세요 말띠맘"이라는 글과 함께 초음파 사진을 공개했다.

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이어 출산을 앞두고 남편과 찍은 만삭사진도 공개하며 행복한 예비맘의 일상을 전했다.

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한편 진정선은 지난 1월 고등학교 동창과 결혼했다. 한림예고 모델과 출신으로 알려진 남편에 대해 진정선은 지난해 12월 22일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서 "주지훈, 박서준을 닮았다"고 밝힌 바 있다.

진정선은 2011년 온스타일 '도전! 슈퍼모델 코리아2'에서 우승하며 얼굴을 알렸으며, SBS '골 때리는 여자들' 팀 '구척장신'에서 활약했다.

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olzllovely@sportschosun.com