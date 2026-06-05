"60분에 1500만 원 버는데…" 안선영, 2억 스포츠카 두고 경차 모는 반전

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 안선영이 2억 원대 스포츠카를 공개하면서도 실제로는 경차를 더 자주 이용한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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4일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '잊혀진 연예인 안선영. 과연 무슨 차를 탈까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안선영은 자신이 보유한 차량을 소개하며 주차장으로 향했다. 가장 먼저 공개된 차량은 약 2억 원 상당의 고급 스포츠카였다.

차량 앞에 선 안선영은 "연예인이 이 정도는 해야 되는 거 아니냐"고 너스레를 떨었다. 이어 "조금 부끄럽긴 하다"며 웃음을 터뜨렸다.

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안선영은 해당 차량에 대해 "내가 셀럽이고 연예인이고 CEO라는 느낌을 내고 싶을 때 타는 차"라고 설명했다. 화려한 외관과 고가의 가격대답게 '성공한 CEO'의 상징 같은 차량이라는 것.

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하지만 곧 반전이 이어졌다. 안선영은 "사실 얘는 거의 주차장에 서 있다"고 털어놓으며 실제로는 다른 차량을 더 자주 이용한다고 밝혔다.

그가 일상에서 가장 많이 타는 차는 다름 아닌 경차였다. 안선영은 평소 업무와 이동이 많다 보니 실용성과 편의성을 우선하게 된다며 스포츠카보다 경차를 더 선호한다고 전했다.

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화려한 스포츠카를 보유하고 있으면서도 정작 실생활에서는 경차를 이용하는 모습이 의외의 반전 매력으로 다가왔다.

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한편 안선영은 방송인 활동과 함께 사업가로도 성공적인 행보를 이어가고 있다. 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 홈쇼핑 출연 당시 수입을 공개해 화제를 모았다.

당시 그는 "연예인 게스트도 등급이 있는데 나는 많이 받는 편이었다"며 "라이브 홈쇼핑 60분 기준 출연료가 약 1500만 원 정도였다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

narusi@sportschosun.com