월 1억 5천 벌면서 3000원 때문에 파혼위기…'이숙캠' 서장훈 "폭력성 심각한 문제" 지적

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[스포츠조선 이지현 기자] 결혼식을 불과 2주 앞둔 예비부부가 주차비 3000원 문제로 파혼 위기까지 치달은 사연을 공개했다.

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4일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 22기 첫 번째 부부인 '3천원 부부'의 가사조사가 진행됐다. 이들은 프로그램 최초의 예비부부로, 결혼 전 갈등을 점검하기 위해 캠프를 찾았다.

서장훈은 "최초로 '이혼숙려캠프'가 아니라 '파혼숙려캠프'"라며 웃음을 자아냈지만, 두 사람의 갈등은 예상보다 심각했다.

예비 남편은 월 매출 1억5000만 원 규모의 식당을 운영 중인 사업가였고, 예비 아내는 머슬마니아 대회 출전 경력과 헬스장 운영 경험을 가진 건강 인플루언서였다. 처음에는 다정한 모습을 보였지만 일상 속에서는 사소한 문제로 끊임없이 충돌했다.

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특히 예비 아내는 TV 소리, 운전 습관, 결혼 준비 과정 등 여러 상황에서 남편에게 지적과 조언을 반복했고, 예비 남편은 "짜증이 기본값으로 깔려 있다. 말투만 바뀌면 행복할 것 같다"고 토로했다.

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이에 서장훈은 "운동을 가르치는 일을 오래 하다 보니 상대가 마음대로 안 되면 짜증이 쌓이는 타입 같다"며 "결혼은 가르치는 게 아니라 이해와 배려가 필요하다"고 조언했다.

하지만 두 사람의 가장 큰 갈등은 이른바 '주차비 3000원 사건'이었다. 마트에서 약 3만 원어치 장을 본 예비 아내를 데리러 간 예비 남편이 유료 주차장에 차를 세우면서 문제가 시작됐다. 예비 아내는 "미리 알았으면 무료 주차 기준인 5만 원을 채워서 장을 봤을 것"이라며 불만을 드러냈다.

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예비 남편은 "5만 원을 채우기 위해 불필요한 소비를 하는 건 낭비라고 설명했는데, 아내는 언젠가 살 물건을 미리 사는 게 더 이득이라고 주장했다"고 말했다.

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이어 "주차비 3000원을 내자 '소비 개념부터 고쳐야 한다'는 말을 들었다"며 당시 상황을 떠올렸다. 스튜디오에서 영상을 지켜보던 박하선은 "이게 이렇게까지 싸울 일인가"라며 황당해했고, 진태현은 "많은 부부들이 이런 사소한 문제로 갈등이 커진다"고 말했다. 서장훈 역시 "이분들은 이혼할 것도 없다. 여기서 끝나면 그냥 파혼"이라고 지적했다.

그러나 문제는 단순히 주차비가 아니었다. 예비 아내 측 영상에서는 갈등 과정에서 예비 남편이 격하게 분노하는 모습이 공개됐다. 예비 아내는 "주차비 3000원 문제로 잔소리를 네 마디 정도 했는데, 남편이 미친 듯이 화를 냈다"며 "그 모습을 보고 파혼까지 생각하게 됐다"고 털어놨다.

영상 속 예비 남편은 언성을 높이며 책상과 컴퓨터 모니터를 수차례 내리치는 행동을 보였다. 이를 본 진태현은 "이 친구 안 되겠네"라며 심각성을 드러냈다.

서장훈도 "저러다가 손이 한 번 부러져야 한다"고 강하게 지적하며 "폭력성은 굉장히 심각한 문제다. 한 번 터지기 시작하면 두 번, 세 번 갈수록 강도가 더 세질 수 있다"고 경고했다.

예비 아내는 "주차비 3000원보다도 화를 조절하지 못하는 모습이 더 충격이었다"며 결혼을 앞두고 깊은 고민에 빠진 이유를 밝혔다.

결국 출연진들은 두 사람의 문제를 단순한 금전 갈등이 아닌 서로를 대하는 태도와 감정 조절 방식의 문제로 진단하며 결혼 전 충분한 대화와 점검이 필요하다고 입을 모았다.

olzllovely@sportschosun.com