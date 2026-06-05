김준호, 재혼후 달라진 부부관계.."♥김지민에 배신감 든다"(사이다)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김준호가 결혼 후 180도 달라진 김지민에 서운함을 털어놓는다.

Advertisement

오는 6일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 23회에서는 '뒤통수 강타! 배신의 충격'을 주제로, 믿었던 사람의 배신으로 상처받은 사연자들의 이야기를 통해 인간관계 속 신뢰와 실망에 대해 깊이 있는 이야기를 나눈다.

이날 방송에서는 MC 김지민의 남편 김준호가 방송 23회 만에 직접 스튜디오를 찾아 모두를 깜짝 놀라게 한다. 꽃다발을 한아름 안고 등장한 김준호를 본 김지민은 "너무 깜짝 놀랐다"라며 당황한 모습을 감추지 못하고, 김준호는 "사연자로 왔다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 이를 지켜본 이호선 역시 "서프라이즈가 완벽하게 통했다"라며 반가움을 드러낸다.

이내 김준호는 사연자 자리에 앉아 진지한 고민을 털어놓으며 영식으로서 이호선과 본격적인 상담의 시간을 시작한다. 김준호는 "(김지민과) 연애 시절에는 아무런 문제가 없었다"라며 운을 뗀 뒤 "김지민이 결혼 후 성격이 변했다. 솔직히 배신감이 든다"라고 폭탄 발언을 던져 모두를 놀라게 한다.

Advertisement

특히 김준호는 "연애 때는 나를 많이 좋아했다. 지금은 가졌으니까, 잡아 놓은 물고기 같은 느낌이지 않을까"라고 자신의 생각을 솔직하게 밝힌다. 예상치 못한 남편의 폭로에 김지민은 "뭐 하는 거야"라며 리얼한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만든다. 과연 김준호가 말한 '배신감'의 정체는 무엇일지, 결혼 1년 차 신혼부부에게 어떤 사연이 숨겨져 있을지 관심이 집중된다.

Advertisement

제작진은 "예상치 못한 김준호의 등장에 스튜디오가 한바탕 뒤집어졌다"라며 "결혼 후 달라진 부부 관계에 대한 솔직하고 유쾌한 이야기가 시청자들에게 공감과 웃음을 선사할 예정"이라고 전했다.

한편, SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.