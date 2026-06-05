남경주, '제자 성폭력 혐의' 첫 재판 돌연 연기···변호인단 교체하고 침묵 일관

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[스포츠조선 조민정 기자] 성폭력 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주의 첫 재판이 연기됐다.

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5일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 형사13단독은 당초 오는 12일 예정됐던 남경주의 피감독자간음 혐의 첫 공판기일을 7월로 변경했다.

이번 일정 변경은 남경주 측이 신청한 기일 연기 요청이 받아들여지면서 이뤄진 것으로 전해졌다. 이 과정에서 남경주는 변호인단도 교체한 것으로 알려졌다.

남경주는 지난달 피감독자간음 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰은 남경주가 지난해 12월 서울 서초구의 한 장소에서 제자인 여성 A씨를 상대로 자신의 사회적 지위와 영향력을 이용해 성폭력을 저질렀다고 보고 있다.

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당시 A씨는 신변 위협을 느껴 112에 신고한 것으로 알려졌다. 남경주는 경찰 조사 과정에서 관련 혐의를 부인했지만 수사기관은 혐의가 소명된다고 판단해 사건을 검찰에 송치했다.

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이후 남경주 측은 검찰에 형사조정회부를 요청했지만 피해자 측이 합의를 거부하면서 성사되지 않은 것으로 전해졌다. 형사조정은 검찰 단계에서 당사자 간 합의를 유도하는 절차다.

사건 여파는 학교로도 이어졌다. 남경주는 사건 발생 전 홍익대학교 공연예술학부 공연예술·뮤지컬 전공 부교수로 재직했으나 지난 3월 직위가 해제됐다.

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1982년 연극 '보이체크'로 데뷔한 남경주는 '시카고', '맘마미아', '지킬 앤 하이드' 등 다수의 유명 뮤지컬 작품에 출연하며 국내 대표 뮤지컬 배우로 활동해 왔다.

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한편 남경주는 현재까지 해당 사건과 관련한 공식 입장을 내놓지 않고 있다. SNS 계정 등 온라인 흔적도 대부분 정리한 상태여서 오는 7월 열릴 첫 재판에서 어떤 입장을 밝힐지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com