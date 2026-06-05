"13세때 강제 노출신" 나스타샤 킨스키에 감독 사과→상영 중단 결정

빔벤더스재단 홈페이지

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[스포츠조선 박아람 기자] 독일 출신 배우 나스타샤 킨스키(65)가 아역 시절 촬영한 노출 장면을 둘러싼 논란이 확산되자, 영화감독 빔 벤더스가 해당 영화를 내리기로 했다.

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빔 벤더스(80) 감독은 3일(현지시간) 성명을 통해 1975년 개봉한 영화 '빗나간 동작'(Falsche Bewegung)의 상영 중단을 각 방송사와 스트리밍 플랫폼, 배급사에 요청했다고 밝혔다.

그는 "당시 나스타샤 킨스키는 충분한 보호를 받지 못했다"며 "그 점에 대해 조건 없이 사과한다"고 전했다. 이어 "나스타샤 킨스키와 논의를 거쳐 적절한 해결책을 마련한 뒤 작품 공개 여부를 결정할 것"이라고 설명했다.

문제가 된 장면은 나스타샤 킨스키가 13세였던 당시 촬영됐다. 영화에는 상반신 노출 장면과 성적인 상황을 암시하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

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최근 나스타샤 킨스키는 독일 언론과의 인터뷰에서 해당 장면 삭제를 오랜 기간 요청해왔다고 밝혔다. 그는 "당시 어린 나이였지만 그 상황이 잘못됐다는 사실은 분명히 알고 있었다"고 주장했다.

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빔 벤더스 감독은 앞서 독일영화상 시상식에서도 관련 입장을 밝힌 바 있다. 그는 "현재 기준으로는 절대 같은 방식으로 촬영하지 않았을 것"이라면서도 과거 작품을 오늘날의 잣대로만 평가하기는 어렵다는 취지의 의견을 내놓았다.

다만 이 같은 발언은 책임을 회피하려는 것 아니냐는 비판으로 이어졌다. 나스타샤 킨스키 측은 빔 벤더스 감독이 수년 동안 직접적인 대화를 피해왔다고 주장했으며, 미성년 시절 촬영 과정이 인격권 침해에 해당할 수 있다며 법적 대응도 검토 중인 것으로 전해졌다.

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나스타샤 킨스키는 과거에도 청소년 시절 출연한 작품을 둘러싸고 문제를 제기한 바 있다. 그는 15세 때 촬영한 ARD 드라마 '졸업증서'의 재방송을 막기 위해 소송을 제기했으며, 해당 작품은 당시 높은 시청률을 기록하며 그의 이름을 대중에게 알렸다.

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이후 나스타샤 킨스키는 '테스', '파리, 텍사스', '원나잇 스탠드' 등 다수의 작품에 출연하며 국제적인 배우로 활동했다. 특히 '파리, 텍사스'는 칸국제영화제 황금종려상을 수상하며 영화사에 이름을 남겼다.

독일 현지 언론들은 이번 사안을 두고 과거 영화계에 만연했던 권력 불균형과 미성년 배우 보호 문제를 다시 돌아보게 하는 계기라고 평가했다. 일각에서는 작품 자체뿐 아니라 당시 제작 환경에 대한 재검토도 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

현지 언론들은 이번 사안을 단순한 노출신 논란을 넘어 과거 영화 제작 현장의 구조적 문제를 드러낸 사례로 보고 있다. 특히 감독에게 권력이 집중돼 있던 당시 환경과 낮은 성인지 감수성, 그리고 미성년 배우 보호가 충분히 이뤄지지 않았다는 점이 다시금 문제로 지적되고 있다.

독일 매체 슈피겔은 해당 장면에 대해 "현재 기준으로는 받아들이기 어려운 수준"이라고 평가했으며, 나스타샤 킨스키가 영화 속 연출뿐 아니라 촬영 당시 제작 환경 전반에 대해서도 문제를 제기하고 있다고 보도했다. 이 같은 흐름 속에서 이번 논란은 과거 영화계의 제작 문화와 권력 관계를 재조명하는 계기로 해석되고 있다.

tokkig@sportschosun.com