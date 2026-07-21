[속보]'ERA 9.00 폭등' 고우석 충격의 마이너행 통보, ML 데뷔 신기루였나…MIN는 4대13 대패

미네소타 트윈스 고우석, AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] 고우석이 메이저리그 데뷔 이래 최악의 투구를 펼쳤고, 바로 마이너리그행 통보를 받았다.

Advertisement

고우석은 21일(한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드 '프로그레시브필드'에서 열린 '2026년 메이저리그' 클리블랜드 가디언스와 경기 3-10으로 뒤진 7회말 구원 등판했다. 이미 패색이 짙은 경기에 패전조로 나섰는데, 여기서 더 추가 실점을 내준 것은 분명 뼈아팠다. 미네소타는 4대13으로 대패했다.

고우석은 1이닝 4안타(1홈런) 2삼진 3실점을 기록했고, 시즌 평균자책점은 종전 3.00에서 9.00까지 폭등했다. 빅리그 데뷔 4경기 만에 처음 대량 실점하며 고개를 숙였다.

결국 경기 직후 마이너리그 트리플A로 강등됐다. 디애슬레틱의 미네소타 담당 기자 댄 헤이스는 "미네소타는 22일 경기에 켄드리 로하스를 선발투수로 내보낸다. 고우석은 트리플A로 내려갔다"고 알렸다.

Advertisement

시작부터 일격을 당했다. 고우석은 선두타자 패트릭 베일리에게 중월 솔로포를 얻어맞았다. 볼카운트 0B1S에서 시속 94마일 직구를 몸쪽에 붙이려 했는데, 베일리의 배트에 제대로 걸렸다. 3-11.

Advertisement

고우석은 크게 흔들렸다. 다음 타자 피티 할핀에게 우익수 쪽 2루타를 허용했다. 스트라이크존 한가운데 슬라이더 실투였다. 카일 만자도까지 우익수 쪽 2루타를 쳐 무사 2, 3루 위기로 이어졌다. 하이패스트볼이 타자가 치기 좋은 높이로 갔다.

미네소타 트윈스 고우석, AP연합뉴스

미네소타 트윈스 고우석(왼쪽), AP연합뉴스

고우석은 메이저리그 신성 트래비스 바자냐를 헛스윙 삼진으로 잘 돌려세웠지만, 1사 2, 3루에서 체이스 델로터에게 우월 2타점 적시 2루타를 허용해 3-13까지 벌어졌다. 역시나 밋밋하게 들어간 슬라이더를 델로터가 편하게 받아쳤다.

Advertisement

고우석은 계속된 1사 2루 위기에서 더는 실점하지 않았다. 브라이언 로키오를 삼진, 리스 호스킨스를 중견수 뜬공으로 돌려세우며 힘겹게 이닝을 매듭지었다.

Advertisement

고우석은 2024년 시즌에 앞서 샌디에이고 파드리스와 2년 450만 달러 계약을 하고 메이저리그에 도전장을 던졌다. 마이너리그만 전전하며 힘든 시간을 보냈고, 마이애미 말린스와 디트로이트 타이거스로 트레이드되면서 기회를 엿봤다. 2년 계약이 끝난 시점에서 한국 복귀가 당연한 듯했지만, 고우석은 한번 더 도전에 무게를 두고 디트로이트와 마이너리그 계약을 했다.

하지만 올해도 디트로이트는 고우석에게 좀처럼 기회를 주지 않았고, 불펜 사정이 급했던 원소속팀 LG 트윈스가 SOS를 보내기도 했다. 고우석은 LG의 러브콜에도 흔들리지 않고 메이저리그 데뷔를 기다렸다. 기다림 끝에 현금 트레이드로 미네소타로 이적했고, 반드시 26인 로스터에 추가해야 한다는 트레이드 조항에 따라 미국 도전 3년 만에 처음으로 26인 로스터에 등록됐다.

메이저리그 데뷔 과정은 감격스러웠지만, 성적까지 따라주진 않고 있다. 메이저리그 4경기 성적은 1홀드, 4이닝, 평균자책점 9.00이다. 피안타율이 4할에 이르고, WHIP(이닝당 출루허용수)는 2.50이다. 결국 다시 꿈의 무대에서 내려올 수밖에 없었다.

미네소타 트윈스 고우석, AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com