'시험관 중단' 한영♥박군, 439평 세컨하우스 공개 "샤넬백 대신 컨테이너 샀다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 한영이 명품 가방 대신 시골 생활을 위한 컨테이너 하우스를 마련했다며 근황을 공개했다.

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한영은 21일 샤넬백 대신 컨테이너를 샀어요"라는 글과 함께 충북 괴산 세컨드하우스에서의 일상을 공개했다.

이날 한영은 시골집 마당 한편에 새롭게 설치한 컨테이너 하우스를 소개하며 "집을 지을 때까지 임시로 지내는 공간이긴 하지만 기존 6평짜리 컨테이너 집이 너무 좁아서 4평짜리 하나를 더 들였다"고 밝혔다.

이어 "짐 정리가 끝나면 새로 마련한 4평짜리 내부도 공개하겠다"고 덧붙이며 앞으로의 변화를 예고했다.

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공개된 사진에는 넓은 마당 위에 나란히 설치된 컨테이너 하우스가 담겼다.

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푸른 자연 속에 자리한 소박한 공간은 화려한 도시 생활과는 또 다른 매력을 자아내며 눈길을 끌었다.

한영과 박군은 결혼 전부터 꿈꿔왔던 시골 생활을 실현하기 위해 충북 괴산에 세컨드하우스를 마련했다. 두 사람이 보유한 부지는 마당 약 200평, 집터 약 139평, 주차장 약 100평 규모로 알려져 있다.

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현재는 본격적인 주택 신축을 준비하는 과정에서 컨테이너 하우스를 임시 거주 공간으로 활용하며 시골 생활을 이어가고 있다.

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도시의 편리함 대신 자연 속에서의 삶을 선택한 두 사람은 꾸준히 세컨드하우스의 변화를 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 직접 마당을 가꾸고 생활 공간을 하나씩 만들어가는 모습은 많은 이들의 관심을 받고 있다.

한편 한영과 박군은 2022년 8살의 나이 차를 극복하고 결혼했다.

두 사람은 최근 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'을 통해 2년간 이어온 시험관 시술 과정을 처음으로 고백하며 무려 24번의 난자 채취와 7번의 배아 이식 시도를 했다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

결국 한영은 "나는 이제 정말 할 만큼 했다고 생각했다. 한계에 다다랐을 때 시술을 중단했다"며 "이제는 우리 둘이 행복하게 살자고 마음먹었다"고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com