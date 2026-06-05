유명 여배우, 260억 전재산 순식간에 사라져..“삶 송두리째 흔들렸다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 유명 여배우의 전 재산이 순식간에 사라진 충격적인 사연이 공개 된다.

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7일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 내과 전문의 한성민, 한의학 박사 장동민이 출연해 뇌혈관 건강을 지킬 기름의 균형에 대해 세 가지 시선으로 파헤친다. 평소 건강하다고 믿었던 사람이 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식은 누구에게나 큰 충격으로 다가온다. 방송은 출근길, 운동 중, 잠든 사이에도 발생할 수 있는 돌연사는 더 이상 남의 이야기가 아니라는 사실에 주목한다.

뇌졸중은 전 세계 주요 사망 원인으로 꼽히는 것은 물론, 심각한 장애를 남길 수 있는 대표적인 뇌혈관 질환이다. 뇌는 우리 몸 전체 에너지의 약 20%를 소비하는 핵심 기관이지만, 에너지를 저장하지 못하고 혈액을 통해 공급되는 산소와 영양분에 의존해 기능을 유지한다. 따라서 혈관이 막히거나 손상되면 뇌세포는 빠르게 손상되기 시작하며, 자칫 생명까지 위협하는 응급 상황으로 이어질 수 있다. 전문가들이 뇌혈관 질환의 골든타임을 강조하는 이유도 바로 여기에 있다.

도슨트 이창용은 유명 여배우의 260억이라는 전 재산이 순식간에 사라진 충격적인 사연을 소개한다. 전 세계적인 명성과 부, 행복한 가정까지 모두 갖춘 듯했던 한 할리우드 스타는 누구도 예상하지 못한 뇌혈관 질환으로 삶이 송두리째 흔들렸다. 평범했던 어느 날 갑자기 찾아온 극심한 통증은 막대한 재산 손실과 가족의 해체로 이어졌고, 그는 긴 재활의 시간을 홀로 감당해야 했다. "설마 내가?"라는 생각이 무색할 만큼 질환은 예고 없이 찾아왔다. 이 충격적인 사연은 오늘을 평범하게 살아가는 우리 역시 결코 안심할 수 없다는 사실을 보여준다.

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한의학 박사 장동민은 직접 겪은 아찔한 뇌출혈 위기를 밝힌다. "저 또한 죽음의 문턱에서 살아 돌아왔다. 세수하려고 고개를 숙였을 때 코피가 수도꼭지를 튼 것처럼 쏟아졌다"며 긴박했던 상황을 털어놓는다. 100kg에 달하는 체중과 지속적으로 상승하던 혈압을 대수롭지 않게 여겼던 과거를 돌아보며, 몸의 균형이 무너지기 전 혈관 건강을 위해 오메가3와 오메가6의 균형 잡힌 섭취가 필요하다고 덧붙인다.

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내과 전문의 한성민은 "대략 1mm 정도의 뇌혈관이 막히는 시간은 단 수초에 불과하다. 2~3초 만에도 막힐 수 있다"고 말하며, 뇌혈관이 얼마나 빠르게 위험한 상태에 이를 수 있는지 경고한다. 이어 뇌혈관이 단 1분만 막혀도 약 190만 개의 뇌세포가 손실될 수 있으며, 한 번 손상된 뇌세포는 회복이 어렵다고 설명한다. 특히 여성의 경우 갱년기 이후 혈관을 보호하는 역할을 하는 에스트로겐 분비가 감소하면서 혈관 건강이 급격히 악화할 수 있어, 중년 이후 더욱 적극적인 관리가 필요하다고 강조한다.

세계보건기구(WHO)가 권장하는 오메가3와 오메가6의 비율은 약 1:4다. 하지만 고지방, 고가공식에 익숙한 현대인의 식단은 이미 1:20이라는 심각한 불균형에 이르렀다. 이 불균형이 지속되면 결국 혈관 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 만큼, 평소 균형 잡힌 영양 관리에 대한 경각심이 요구된다. 이에 현대인의 식단에서 결핍된 핵심 지방산을 보충해 뇌혈관을 지켜낼 수 있는 '황금 밸런스 오일'에 귀추가 주목된다. SBS '세 개의 시선' 47회는 6월 7일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.

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tokkig@sportschosun.com