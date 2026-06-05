이영표 KBS 해설위원의 족집게 분석 "홍명보호 옌스 VS 체코 초우팔의 측면이 1차전 승리 승부처...체코 뒷공간 수비 약점 여전"

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 이영표 해설위원이 질문에 답하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

사진출처=체코축구협회

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[스포츠조선 전영지 기자]"공격 쪽에선 능력 있는 선수들을 확인했고, 골키퍼 스리백 사이 뒷공간 약점도 확인했다."

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이영표 북중미월드컵 KBS 해설위원이 5일 체코(FIFA 41위)-콰테말라(FIFA 96위)전 중계에서 대한민국의 월드컵 첫 상대 체코의 장단점을 족집게처럼 집어냈다.

미로슬라브 코우베크 감독이 이끄는 체코 월드컵 대표팀은 5일(한국시각) 미국 뉴저지 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 펼쳐진 과테말라와의 최종 평가전에서 3대1로 승리했다.

체코는 이번 북중미월드컵 대한민국의 조별 예선 첫 상대다. 딱 일주일 후인 12일 오전 11시 멕시코 에스타디오 과달라하라에서 열리는 A조 첫 경기에서 맞닥뜨릴 상대다. 체코와 역대 전적은 1승2무2패로 한국이 다소 열세지만 현재 FIFA랭킹은 한국이 25위, 체코가 41위로 홍명보호가 우위다. 체코는 플레이오프에서 아일랜드, 덴마크를 승부차기 대혈투 끝에 물리치고 2006년 독일월드컵 이후 20년 만에 월드컵 본선 진출에 성공했다. 최전방의 파트리크 시크(레버쿠젠), 중원의 토마시 소우체크(웨스트햄), 수비라인의 라디슬라프 크레이치(울버햄턴) 등 빅리그 베테랑들이 포지션별 중심을 잡는 가운데 관록의 블라디미르 다리다(흐라데츠크랄로베)와 측면 자원 블라디비르 초우팔(호펜하임)), 지난 시즌 리그1 27경기 11골 3도움을 기록한 미드필더 파벨 슐츠(리옹) 등이 전력의 중심이다.

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이날 상대 골키퍼 실책에서 비롯된 세 번째 쐐기골을 제외하고, 체코의 두 골 모두 군더더기 없이 간결하고 깔끔했다. 전반 11분, 시크의 선제골 장면. '리옹 주전 미드필더' 파벨 슐츠의 킬패스를 이어받은 후 거침없이 쇄도, 수비진을 따돌리고 왼발 슈팅까지 일사천리로 연결됐다. 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 지난 시즌 28경기 16골을 넣으며 득점 3위에 랭크된 체코 국대 공격수의 클래스를 보여줬다. 시크는 후반엔 수차례 위협적인 헤더로 상대 골문을 두드렸다.

사진출처=체코축구협회

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후반 18분, 시크 대신 교체 투입된 1m99의 최장신 공격수 토마시 호리 사용법은 확실했다. 후반 27분 오른쪽 측면에서 올라온 다비드 도우데라의 날선 크로스에 이어 1m99의 토마스 호리가 날아올랐다. 방향을 바꿔놓은 기술적 고공 헤더가 작렬하며 2-1로 앞서나갔다. 이영표 위원은 "저 크로스를 저렇게 머리로 돌려놓는 것은 엄청난 기술이다. 파괴적이다. 크로스와 헤더 마무리, 체코 공격은 파괴적이다"라고 평했다. 이어 "1m91 장신의 시크 역시 왼발 슈팅도 좋지만 '머리'도 잘 쓰는 공격수다. 시크와 호리의 헤더를 앞세운 체코의 공격은 파괴적이다. 체코와의 첫 경기에선 사이드에서 저런 크로스가 올라오지 못하도록 얼마나 컨트롤할 수 있을지가 승부의 관건"이라고 강조했다. 평균 신장 1m87의 체코를 상대로 1m84의 키에 왼쪽 풀백도 볼 수 있는 멀티 수비자원 이기혁와 옌스의 협업 수비도 기대할 수 있다. 헤더에 능한 장신 선수들이 많은 만큼 세트피스 수비 역시 각별히 신경을 써야할 부분이다.

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 이영표 해설위원이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

이영표 위원은 또 한국-체코의 첫 경기에서 체코 공격의 활로를 여는 '베테랑 라이트백' 블라디미르 초우팔(호펜하임)과 '홍명보호 독일산 엔진' 옌스 카스트로프의 측면 맞대결이 1차전의 승부처가 될 것으로 예상했다. "둘의 플레이 스타일이 상당히 흡사하다. 강하고 저돌적인 스타일에 기동성을 바탕으로 한 공격, 수비력을 모두 갖췄고 함께 분데스리가에서 뛰고 있다. 서로에 대해 많이 알 것"이라며 맞대결에 기대감을 표했다.

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체코의 최종 평가전에선 그동안 파악된 장단점이 그대로 나왔다. 특히 전반 과테말라에게 뒷공간이 어이없이 무너지는 상황이 수차례 반복됐고, 결국 치명적인 실점 장면으로 연결됐다. 홍명보호에게도 좋은 참고서가 될 장면이었다. 역습 상황에서 골키퍼, 수비라인의 정확한 롱패스에 이은 한방, 빠른 스피드를 활용한 일사불란한 공격으로 상대 뒷공간을 공략할 경우 승산이 있다. 이 위원은 "체코가 최근 6연승이긴 하지만 최근 4경기에서 클린시트 없이 6실점한 불안한 수비는 오늘 경기서도 확인됐다"고 지적했다. "공격 쪽에서 확실히 기회만 나면 득점할 능력 있는 선수들이 있다는 것을 확인했고 한편으로는 골키퍼와 스리백 사이 뒷공간에 볼이 들어올 때 혼란스러워 하는 체코 수비라인도 다시 한번 확인했다"면서 홍명보호의 공략 포인트를 짚었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com