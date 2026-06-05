Advertisement

'6주 만에 요요' 김신영 "45kg 유지하려 카무트도 먹었는데..생쌀에 침 확 돌아"

입력

'6주 만에 요요' 김신영 "45kg 유지하려 카무트도 먹었는데..생쌀에 침 확 돌아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 김신영이 체중을 유지하기 위해 13년간 식단 관리를 철저하게 했다고 밝혔다.

5일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "44kg 감량 유지를 위해 철저히 관리했던 김신영. 클레오파트라의 카무트 쌀까지 챙겼지만 기력을 올려준 건 바로 '이것'?"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 김신영은 45kg 몸무게를 유지하기 위해 식단을 철저하게 관리했던 시절을 떠올렸다. 그는 "6시 이후에는 무조건 금식했다. 해 떨어지기 전까지만 과일을 먹었고, 밥은 현미 7에 쌀 3으로 먹었다"고 밝혔다.

이어 "중간에 카무트도 먹었다. 클레오파트라가 카무트 먹고 미인이 됐다고 해서 한번 카무트 열풍이 돌아서 사서 먹었다"고 말했다.

'6주 만에 요요' 김신영 "45kg 유지하려 카무트도 먹었는데..생쌀에 침 확 돌아"

김신영은 "(그런데) 생쌀이 너무 맛있다. 물처럼 넘어가더라"며 "침이 확 돌았다. 내가 이렇게 침이 많은 애인 줄 몰랐다. 쌀 먹으니까 침이 확 돌고 기력이 확 올라왔다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

다이어트에 성공한 후 13년 동안 체중을 유지했지만, 관리의 끈을 놓으며 6주 만에 원래 체중으로 돌아왔다는 김신영은 "덧없더라"고 솔직한 심경을 밝혔다.

이후 초코케이크, 각종 라면, 과자 등을 다 먹었다는 그는 "잠이 너무 잘왔다. 혈당에 내가 졌다. 씻지도 못하고 잤다"고 말해 웃음을 안겼다. 이를 들은 유재석은 "(음식) 코스 들어보니까 6주도 짧다"고 받아쳐 폭소케 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement