'전남편 200억 빚' 혜은이 "주변 반대에도 두 번 결혼..모든 걸 잃었지만 후회 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 혜은이가 두 번의 결혼과 이혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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4일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에는 '"두 번의 결혼, 난 후회 없어!" 혜은이가 당당하게 밝힌 진짜 속마음'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 혜은이의 헤어를 담당하는 미용실 원장은 "옛날에 故김자옥 언니가 혜은이 언니를 엄청 예뻐했는데 결혼할 때 너무 속상해했다. '결혼 안 했으면 좋겠다면서 너무 안타깝다'고 했다"고 말했다.

이에 혜은이는 "나는 처음 결혼도 반대가 많았고, 두 번째 결혼도 '그렇게 고생했는데 또 하냐'는 이야기를 많이 들었다"며 씁쓸한 미소를 지었다. 이어 "두 번 결혼해서 모든 걸 다 잃고 수난 속에 살았지만 후회는 한 번도 한 적이 없다. 자식들을 보면서 그래도 잘했다고 느낀다"고 털어놨다.

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이후 '삼혼' 이야기가 나오자 혜은이는 "어떤 사람을 만나야 주변에서 환영할 것 같냐"고 물었다.

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그러자 미용실 원장은 "진심으로 아껴줄 사람이 나타날 수도 있지 않냐. 언니가 좋아하는 사람 말고, 언니를 좋아해 주는 사람으로 시도해 봐라"라고 조언했다. 반면 또 다른 지인은 "무조건 반대다. 너무 고생했으니까 이제 편안하게 자기가 하고 싶은 거 하고 살았으면 좋겠다"고 말했다.

이를 들은 혜은이 역시 "나도 싫다. 나 혼자가 편하다"고 솔직한 속내를 밝혔다.

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한편 혜은이는 1984년 사업가와 결혼해 딸을 얻었지만 결혼 4년 만에 이혼했다. 이후 1990년 배우 김동현과 재혼해 아들을 낳았으나, 남편의 잦은 사업 실패로 약 200억 원의 빚을 떠안게 됐다.

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이 과정에서 서울 도심에 보유하고 있던 50평대 아파트 5채를 비롯한 재산을 정리한 것으로 알려졌으며, 결국 두 사람은 2019년 이혼했다.