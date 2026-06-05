[SC현장] "원작 논란→정제된 시선 각색"…김무열X이성민 '참교육', 논란 정면돌파 통할까(종합)

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 말도 많고 탈도 많았던 'K-에듀' 활극 '참교육'이 논란을 극복하고 시청자를 설득시킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

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5일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 학교에서 벌어지는 다양한 문제들을 자신만의 방법으로 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역의 김무열, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역의 이성민, 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역의 진기주, 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역의 표지훈, 그리고 홍종찬 감독이 참석했다.

'참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 캐스팅 단계부터 원작의 수위와 작품이 담은 메시지 때문에 많은 논란을 일으킨 문제작이다. 원작에서는 아프리카계 혼혈 남학생이 한국인 학생들을 괴롭히는 악랄한 학교폭력 가해자로 등장하면서 발생한 인종차별 논란과 문제 학생이나 악성 학부모, 비리 교사를 물리적으로 때리거나 응징하는 과정에서 불거진 폭력 및 체벌 미화 논란, 그리고 특정 성별이나 사상에 대한 편견을 부추기는 장면으로 인한 성차별 및 편향적 시선 등 많은 논란이 이어진 원작을 시리즈로 제작돼 우려를 샀다. 실제 지난해 전국교직원노동조합(전교조)은 시리즈 제작 중단을 촉구하는 시위까지 펼치며 작품에 반감을 드러냈다. 많은 잡음 속 제작된 '참교육'이 원작의 문제점을 어떻게 각색해 대중의 마음을 사로잡을지 관심이 쏠리고 있다.

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

이날 김무열은 "어려운 문제를 어렵지 않게 쉽게 이야기 할 수 있는 작품이다. 통쾌함과 유쾌함이 있고 감동도 있다. 종합선물세트처럼 모든 장르를 아낌없이 담았다. 10개의 작품을 촬영한 기분이다"고 웃었다.

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이성민은 "근래 사회적인 문제도 많은데, 그런 문제를 극적으로 통쾌하게 해결해 가는 이야기가 카타르시스를 주는 작품이었다. 그게 이 작품을 선택하는 결정적 이유였다. 교권을 둘러싼 난해한 문제를 최대한 심플하고 논리정연한 호법으로 표현하려고 노력했다"고 밝혔다.

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진기주는 "피해자가 보호받는 순간을 마주할 때마다 울컥하면서 대본을 읽었다. 고민은 짧고 행동은 빠른 캐릭터를 맡았는데, 액션 스쿨 열심히 다니면서 최선을 다하려고 노력했다"며, 표지훈은 "대본 자체가 재미있었고 무엇보다 '소년심판' 작품을 너무 재미있게 봤다. 홍종찬 감독의 신작이라서 이 작품에 참여하고 싶었다. 그리고 만인의 연인인 진기주가 참여한다고 해서 꼭 참여하고 싶었다. 내가 연기한 캐릭터는 원작에 없는 캐릭터다. 천재적인 캐릭터인데, 많은 교권 환경을 바라보면서 교권을 찾기 위해 노력하는 캐릭터다. 너드미 가득한 캐릭터인데 내가 가진 이미지가 캐스팅에 도움이 된 것 같다"고 너스레를 떨었다.

홍종찬 감독은 "원작의 통쾌함은 살리되 드라마에서 표현된 캐릭터는 입체감과 정서감을 표현하려고 노력했다. 우리 작품은 답을 제시하지 않는다. 각자 위치에서 무엇을 할 수 있는지에 대한 질문을 던지는 작품이다"고 연출 의도를 전했다.

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열, 이성민이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 진기주, 표지훈이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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이성민과 세 번째 호흡을 맞춘 김무열은 "선배를 만나면 그저 좋았고 안도감이 들었다. 내가 뭐든지 다 할 수 있는 자신감이 들었다. 작품 외적으로도 정신적 지주가 된 선배다. 이성민 선배는 우리 작품에서 대사 양이 정말 많다. 구강 액션을 펼친다"고 존경심을 드러냈다. 이에 이성민 역시 "나도 좋았다. 홍종찬 감독이 전작에서 함께한 의리를 지켜줘서 고마웠다. 김무열도 다시 만나 설??? 작품마다 얼굴이 변하는 게 신기했고 이 작품도 작업하면서 행복했다"고 추켜세웠다.

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더불어 김무열은 "촬영 중 진기주가 표지훈의 따귀를 때리는 장면이 있는데, 이 작품을 위해 복싱을 배웠다고 하더라. 그런데 따귀를 때리다가 웃음이 터져서 NG가 많이 났다"고 에피소드를 밝혔다. 이에 표지훈은 "돈을 받았으니까 열심히 연기하려고 노력했다. 기절한 상태에서 뺨을 맞아야 했는데, 나도 사람이라 자꾸 움찔하게 됐다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 홍종찬 감독이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

원작에 대한 논란에 대해서도 언급됐다. 홍종찬 감독은 "원작에 대한 우려를 우리도 충분히 공감한다. 정제된 시선으로 좋은 이야기를 만들려고 노력했다. 원작의 장점이 있다고 생각한다. 과장된 이야기가 아니라 현실에서 벌어지는 이야기를 가져오려고 노력했다"고 조심스럽게 답했다.

현재 시국에 대한 메시지에 대해 "내가 학교를 다녔던 시절도 있었고 우리 아이들이 학교를 다니는 모습도 보고 있다. 우리 작품을 통해 다른 시선이 있겠지만, 각자의 위치에서 무엇을 할 수 있는지 한번쯤 생각해 볼 수 있는 작품이 될 것 같다. 현실의 답답한 이야기는 뉴스에서도 많이 접했을 것이다. 교권국이라는 판타지가 가장 매력적이었다. 피해자의 편에서 시선을 맞춰주는 원작의 매력 때문에 이 작품을 시리즈화하게 됐다"고 덧붙였다.

제작 초반 김남길이 캐스팅됐지만 팬들의 반대로 출연을 고사, 김무열로 캐스팅이 변경된 과정에 대해서도 김무열은 "모든 작품이 캐스팅 과정에 많은 일이 생긴다. 보통은 내부에서만 알게 되는데 이 작품은 의도치 않게 많은 분들이 알게 됐다. 문제 자체보다 작품이 어떤 것인가에 더 집중하려고 했다. 부담감을 연기로 어떻게 승화할지는 보고 판단해줬으면 좋겠다. 결국 배우는 작품으로 이야기하는 사람이다. 우리의 연기를 통해 진심을 알아주길 바란다"고 진심을 전했다.

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열, 이성민, 홍종찬 감독, 진기주, 표지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

'참교육'은 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com