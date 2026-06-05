챔스 결승 0분 출전, '韓 에이스' 성숙해진 이강인 소신 발언 "당연히 뛰고 싶다, 하지만..."

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]선수이기에 뛰고 싶은 마음은 굴뚝 같다. 하지만 아쉬움이 1번은 아니다. 이강인은 모든 순간에 경험을 쌓아가고 있었다.

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이강인은 4일(한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 A매치 친선경기에 출전했다. 지난 5월 18일 경기 이후 약 2주 만의 실전 소화, 그럼에도 이강인의 컨디션은 큰 문제가 없었다. 최전방부터 후방까지 오가며, 패스, 탈압박, 시야 등을 활용한 다양한 플레이가 이강인의 발끝에서 나왔다.

이강인은 경기 후 "구단에 있으면서도 대표팀에서 선수들과 함께 하고 싶은 마음이 컸다. 이렇게 경기를 뛰게 되어 매우 좋다. 더 뛰고 싶은 마음이 있었지만, 10시간 걸려 이동을 하기도 했고, 그런 점을 코칭스태프가 잘 조절했다고 생각한다"라고 했다.

AP연합뉴스

화제 중 하나는 이강인의 유럽챔피언스리그 결승 출전 불발이었다. PSG는 지난달 31일 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 아스널과 연장전까지 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 우승을 차지했다. 구단 역사상 첫 2연패, 지난해 사상 첫 UCL 우승을 차지했던 PSG는 다시 한번 빅이어를 들어올리며, 유럽 최강자 자리에 올랐다.

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출전이 기대됐던 이강인은 교체 명단에 올랐으나, 결장했다. 그럼에도 우승의 기쁨은 함께 누릴 수 있었다. 한국 선수 사상 최초로 UCL 2연패를 함께 하는 대기록을 썼다. 이강인은 선수단과 함께 파리로 복귀해 우승 기념 행사도 진행했다.

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이강인은 솔직했다. 뛰지 못한 것에 대한 아쉬움은 분명했다. 하지만 성숙함이 돋보였다. 이강인은 "당연히 경기를 출전하지 못했으니 아쉬운 부분이 있다"면서도 "그래도 UCL 우승이 쉬운 건 아니잖나. 결승전에 가서 그 분위기를 느끼고, 그 현장에 있는 것만으로도 되게 도움이 많이 된다. 당연히 동기부여 측면에서 도움이 많이 된다. 부정적인 부분보다 긍정적인 부분을 항상 많이 보려고 한다"고 밝혔다.

이제 시선은 두 번째 월드컵만을 바라본다. 4년 전 기대주였던 것과 달리 이강인은 어엿한 대표팀 한 축으로 자리 잡았다. 2022년 카타르월드컵에서 슈퍼 '게임 체인저'로 활약했고, 2026년 북중미월드컵에선 에이스로 나설 준비를 마쳤다. 이강인은 "나한테 기회가 주어졌을 때 4년 전과 똑같이 최선을 다해서 팀에 도움이 되려고 하는 부분이 똑같다. 제일 중요한 건 팀이 서로서로 소통을 하면서 더 끈끈하게 더 잘 준비를 해야 되는 것 같다. 모든 선수들이 그렇게 하고 있기 때문에 월드컵에서 좋은 결과가 나오지 않을까 기대를 갖고 있다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com