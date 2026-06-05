'애국가 기교 논란' 엄지영, 끝내 오열.."큰 무대 처음이라 욕심 내, 죄송"

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[스포츠조선 이게은기자] 밴드 큰 그림의 보컬 엄지영이 애국가 기교 논란에 대해 재차 사과했다.

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4일 김장훈의 유튜브 채널 '고나리자'에는 '논란의 애국가 그분을 만나다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김장훈은 "얼마 전 야구장에서 애국가 불렀던 여자분(엄지영)이 나한테 연락을 했다. 모르는 사이인데 그냥 내 생각이 났다더라. 내가 극복의 상징이지 않나"라고 말했다. 엄지영은 지난달 창원NC파크에서 열린 프로야구 NC 다이노스와 키움 히어로즈 경기를 앞두고 애국가를 제창했다가 과한 기교를 넣어 비난받았다. 이후 SNS를 통해 사과문을 게재했다.

김장훈은 "너무 힘들어하는 것 같더라. 부적절했지만 죽을 짓은 아니지 않나"라며 안타까워했고 곧이어 엄지영이 등장했다.

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엄지영은 "밖에 다니는 건 문제없냐"라는 김장훈의 질문에 "조금"이라고 말했다. "어떻게 연락하게 됐냐"는 질문에는 울먹이기 시작했고 김장훈은 "살면서 그렇게 욕은 처음 먹어봤죠?"라고 말했다.

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엄지영은 "살아오면서 잘못했던 부분을 하나하나 반성하는 시간을 가졌다. 의도치 않게 상처를 줬다면 죄송하다"라며 끝내 오열했다. 이어 "저는 애국가를 멋있게 표현해 보고 싶었다. 곡조를 변경하면 안 된다는 국민의례 규정을 몰랐다. 인디밴드라서 큰 무대는 처음 서봤다. 욕심을 많이 부렸고 너무 죄송하다"라며 다시 고개를 숙였다.

김장훈은 "지영 씨가 나쁜 사람이거나 비겁한 일을 한 게 아니다. 시간이 지나면 괜찮아질 거다. 난 대중을 믿는 게 착한 사람들이라고 생각하기 때문"이라며 엄지영을 위로했다.

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joyjoy90@sportschosun.com