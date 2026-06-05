'유방암 투병' 박미선, 여행 중 울컥 "안 죽고 살아서 좋아, 건강해서 더 돌아다닐 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박미선이 충북 단양으로 떠난 당일치기 여행에서 남다른 만족감을 드러냈다.

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지난 4일 박미선의 유튜브 채널에는 '버스로 당일 치기 단양 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 박미선은 여행 출발에 앞서 "하루 당일치기 패키지 투어다. 1인 9만 3천원 여행"이라며 설레는 마음을 감추지 못했다. 이어 "9만 3천원에 밥 주고 버스로 투어할 수 있는 여행이다. 너무 재밌을 것 같다. 기대된다"고 말하며 들뜬 모습을 보였다.

관광버스에 탑승한 박미선은 조식 서비스와 안마의자까지 갖춰진 내부 시설을 보고 "딸들아. 엄마들은 이런 여행 좋아한다. 10만원 한 장이면 된다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이후 마침내 단양에 도착한 그는 본격적인 투어에 나섰다. 박미선은 "이렇게 단체로 와서 같이 걷고 재밌다. 너무 즐겁다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "언제 단양을 이렇게 와보겠나"라며 강변 풍경을 바라보며 감탄했고, "친구들이랑 와야겠다"고 말했다.

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또한 그는 "엄마들은 100% 좋아할 것 같다. 남편이랑 한 번 와야겠다"고 덧붙이며 여행의 매력에 푹 빠진 모습을 보였다.

잔도길과 만천하경관 전망대 등을 둘러본 박미선은 단양 8경을 감상하기 위해 배에 오르기도 했다. 그는 탁 트인 자연 경관을 바라보며 "진짜 멋있다. 미쳤다. 너무 좋다. 딸들아 너무 고맙다. 딸들 덕분에 여행하는 것"이라며 벅찬 감정을 전했다.

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이어 "내가 안 죽고 살아서 이렇게 돌아다녀서 너무 좋다. 건강할 거다. 그래서 앞으로도 좋은 곳 많이 다녀야겠다"라고 말하며 건강에 대한 감사와 앞으로의 다짐을 함께 전했다.

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한편 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받고 항암 치료를 이어왔다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 (암이) 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 밝힌 바 있다. 최근에는 건강 회복 후 방송과 유튜브를 통해 점차 활동을 재개하며 많은 응원을 받고 있다.