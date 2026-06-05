"오빠 화마 참변→언니 사망→母치매" '사랑과전쟁' 국민악녀의 가슴 아픈 가족사(특종세상)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이주화가 방송을 통해 어린 시절 겪었던 가족의 연이은 비극을 털어놓으며 안타까움을 자아냈다.

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지난 4일 방송된 MBN '특종세상'에서는 드라마 '부부클리닉 사랑과 전쟁'으로 '국민 악녀' 이미지를 얻은 이주화의 일상과 함께 가족사가 공개됐다.

이날 이주화는 열 살 무렵 불의의 사고로 먼저 세상을 떠난 오빠에 대한 기억을 떠올리며 말을 이어갔다.

그는 "오빠가 초등학교 3, 4학년 때 였던 것 같다. 아버지가 회사 모임으로 산에 가셨던 날이었다. 옛날에는 냄비나 가스 버너를 가지고 갈 수 있었고 거기서 취사도 할 수 있었다"고 당시 상황을 설명했다.

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사고 경위에 대해서도 조심스럽게 전했다. 이주화는 "지나가던 사람이 담배를 피우다가 확 던졌는데, 그것이 가스버너에 불이 번졌다. 그러면서 그게 앞으로 넘어졌다"며 "그 바람에 오빠가 화재에 휩싸였고 부모님이 달려 나와 겉옷으로 오빠를 휘감아 산에서 내려갔지만 결국 살리지 못했다"고 회상했다. 예기치 못한 사고로 가족을 잃게 된 사연이 전해지며 시청자들의 안타까움을 더했다.

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비극은 여기서 끝나지 않았다. 이주화는 이후 부모가 딸을 얻었지만, 또 한 번의 이별을 겪었다고 밝혔다. 그는 "이후 어머니가 딸을 낳으셨지만 병원에서 잘못되는 바람에 또 딸을 잃으셨다"고 고백했다.

이 같은 연이은 상실 끝에 태어난 아이가 바로 자신이라고 밝힌 이주화는 "그래서 어릴 때 집 밖에 잘 나가지 못하고 학교와 집만 오갔던 것 같다"고 덧붙였다.

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한편 이날 방송에서는 현재 이주화의 삶도 함께 공개됐다. 그는 치매를 앓고 있는 노모를 직접 모시며 생활하고 있는 근황을 전했다. 이주화는 신혼 초 부모와 합가를 선택한 뒤 현재까지 약 18년째 함께 살고 있다고 밝혀 깊은 가족애를 보여줬다.

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tokkig@sportschosun.com