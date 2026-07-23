이효리 뒤통수 쳐놓고…이아영♥심규덕 진정성 논란에 "'연애전쟁' 대본없다" 사과[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 이아영 심규덕 커플이 진정성 논란에 대한 입장을 밝혔다.

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이아영은 23일 자신의 계정에 "저 무직이었던 적 없다. 결혼 준비 5개월 안에 해내기라는 미션이 주어졌는데 당시 집안일 공구 홈쇼핑 회사 일을 다해내는 게 체력적으로 너무 벅차 피부과만 퇴사했다. 결혼식 마치면 직장을 다시 다니고 싶은데 규덕이 반대해 이 부분은 아직 조율 중"이라고 밝혔다.

이어 "유튜브는 옛날부터 시간 맞으면 추억 쌓기로 해보자고 하다 이번에 개설한건데 저희가 스튜디오 촬영 날 VCR 보고 너무 놀란 마음에 관계 해명을 했더라. '연애전쟁' 대본 없는 방송인 것도 맞고 결혼을 앞둔 상황에 각자 고민했던 것도 맞는데 이로 인해 진정성이 부족하게 느껴졌다면 죄송"이라고 사과했다.

또 "규덕이는 편한 마음에 장난을 세게 치고 저한테 존중이 부족했던 부분, 저는 경제 개념이 부족했던 부분, 둘 다 많이 반성하고 있다"고 덧붙였다.

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이아영과 심규덕은 MBN '돌싱글즈' 출신으로 재혼을 앞두고 있다. 두 사람은 21일 방송된 '연애전쟁'에 출연, 경제관 차이와 폭언 막말 등으로 결혼을 고민하고 있다고 말했다.

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이아영은 결혼 준비에 집중하겠다며 회사까지 그만두고 전업 생활을 하고 있었다. 하지만 40만원짜리 명품 헤어밴드를 사고, 체형 관리 비용으로만 수백만원을 지출하는 등 부족한 경제 관념을 보인데다 심규덕에게 지나치게 의존하며 어리광을 부리는 모습으로 빈축을 샀다.

심규덕은 이아영이 과소비를 하고 있다면서도 정작 본인은 한달에 약 500만원 정도를 운동 비용으로 썼고, 전처와 함께 쓰던 침대를 계속 사용하면서 "내가 돈을 줬으면 '감사합니다' 하고 쓰면 된다", "내가 시급이 큰 사람이니 결국 내가 돈을 많이 벌어야 이득이라고 생각해야 넘어갈 수 있다"는 등 막말까지 서슴지 않았다. MC 서장훈조차 "최악의 멘트를 밥 먹듯이 한다. 내가 농담 반 진담 반으로 묻는데 너 한달에 얼마 버냐. 도대체 돈이 얼마나 있는데 까부냐"라고 분노했을 정도.

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그런데 본 방송이 시작되기도 전인 20일, 이아영과 심규덕은 커플 유튜브 채널을 개설하고 "실제로는 사이가 좋다. 사이가 좋으니 결혼하는 것"이라며 '연애전쟁'에서 나온 모습을 모두 부인했다.

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또 방송 후인 22일에는 이아영이 "남편은 표현이 서툴고 사회성이 조금 부족할 뿐 속 깊고 좋은 사람이다. 이래저래 비난을 많이 받아 주부의 삶을 두려워했는데 심규덕이 이렇게 책까지 내줬다"며 애정을 드러내기도 했다.

이에 진정성 논란이 불거졌다. 인플루언서로 활동하고 있는 이아영의 인지도를 높이고자 재혼 갈등 콘셉트로 방송에 출연한 게 아니냐는 지적이 이어졌다.

더욱이 '연애전쟁'은 이효리가 제작발표회에서 "사실 의심이 있었다. (일반인 출연자들이) 방송에 왜 나오려고 할까. 유명해지고 싶어서 나오는 거 아닌가. 진짜 연애 고민이 있어서 나오는걸까. 하는 선입견이 있었는데 실제로 와서 보니 진짜 고민을 갖고 오더라. 솔루션을 듣고 싶어하고 자기 모습을 객관적으로 보고 싶어 하더라. 실제로 현장에서 헤어진 커플도 있다. 그래서 이거 진짜네 싶었다. 내가 가짜를 싫어하는 편이라 재미있게 대리만족 하고 있다"고 자신했던 바.

이아영 심규덕 커플의 행보는 이효리의 호언장담을 무색하게 만들었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com