"최고의 라이징 스타" 이정후 인기, 이 정도일 줄은…PHI 트레이드 후보 급부상! "당장 필요한 선수"

Jul 12, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) reacts after striking out against the Colorado Rockies during the sixth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee reacts after hitting a single against the Seattle Mariners during the second inning of a baseball game, Friday, July 17, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

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[스포츠조선 박상경 기자] "트레이드 마감일 전까지 고려할 만한 최고의 선수 중 한 명이다."

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날이 갈수록 주가가 오르는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)다. 올 시즌 우익수 포지션 변경 뒤 투-타에서 좋은 활약을 펼치는 가운데, 팀 부진과 맞물린 트레이드설이 이어지고 있다. 어느덧 가을야구를 꿈꾸는 팀들의 '워너비'가 된 모양새다.

이런 가운데 또 다른 후보가 등장했다. 미국 라운드테이블스포츠는 23일(한국시각) '필라델피아 최고의 외야수 옵션은 바로 이 선수일 수도 있다'고 전했다. 매체는 '필라델피아는 트레이드 마감일 전까지 외야수 보강이 절실하지만, 마땅한 후보가 보이지 않는 게 문제다. 선수를 팔 의향이 있는 팀은 많지 않고, 필리스 역시 매력적인 자산이 부족하다'며 '하지만 지난해 해리슨 베이더(현 샌프란시스코)를 영입했을 때처럼 뭔가 조치를 취하면 엄청난 성공으로 이어질 수도 있다. 2026년의 베이더 같은 존재는 그의 동료 중 한 명일 수 있다'고 덧붙였다.

빅리그 3년차에 접어든 이정후는 완연한 상승세다. 시즌 타율 0.306, 출루율 0.334, 장타율 0.424, 5홈런 33타점을 기록 중이다. 삼진율은 9.8%로 톱클래스 수준. 볼넷 숫자는 적지만 콘텍트로 이를 극복 중이다.

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee hits a single against the Seattle Mariners during the fourth inning of a baseball game, Friday, July 17, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

San Francisco Giants' Willy Adames, left, celebrates in the dugout with Jung Hoo Lee, right, after hitting a grand slam against the Seattle Mariners during the seventh inning of a baseball game, Friday, July 17, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

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라운드테이블스포츠는 'KBO 스타였던 이정후는 2023년 12월 샌프란시스코와 6년 총액 1억3000만달러 계약을 맺은 후 빅리그에서 3번째 시즌을 보내고 있다'며 '매년 기량이 향상되는 모습을 보인 가운데, 올해는 확실히 도약의 시즌이었다'고 평가했다. 이어 'DRS(런 세이브) -8,OAA(평균 대비 처리 아웃 수) -4를 기록한 그는 세계 최고의 수비수는 아니지만, 필리스는 당장 타자가 필요하다'고 지적했다. 또 '물론 이정후가 2029년까지 계약돼 있고, 2028년 이후에는 선수 옵션이 있기 때문에 그를 영입하는 데 큰 비용이 들 것이다. 샌프란시스코는 반드시 그를 트레이드 해야 하는 건 아니다'라면서도 '샌프란시스코가 적절한 대가를 받는다면 트레이드를 고려할 수도 있다'고 적었다.

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변수는 필라델피아의 팜 시스템. 샌프란시스코가 주축 선수를 내주는 반대 급부로 유망주를 원할 가능성이 다분한 가운데 필라델피아가 그 조건에 맞는 카드를 제시할 수 있느냐를 지적한 것이다. 라운드테이블스포츠는 '데이브 돔브로스키 단장에게는 상당히 난감한 상황이다. 수 년간의 트레이드로 팜 시스템이 매우 빈약해졌기 때문'이라며 '하지만 필리스는 해답을 찾아야 한다. 이정후는 현재 트레이드 시장에서 가장 유력한 후보 중 한 명'이라고 설명했다. 그러면서 '필리스는 선수단 연봉을 매우 신중하게 관리해왔다. 2027년 이정후의 연봉 2325만달러(약 343억원)를 감당할 수 있을지 결정해야 한다'고 마무리 했다.

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee watches his double during the seventh inning of a baseball game against the Colorado Rockies Thursday, July 9, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

Jul 10, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) speaks with fans before a game against the Colorado Rockies at Oracle Park. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

앞서 이정후의 행선지로는 애틀랜타 브레이브스, 시카고 컵스, 샌디에이고 파드리스 등 다양한 팀이 거론됐다. 과연 필라델피아가 샌프란시스코가 원하는 카드를 제시할 수 있을지에 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com