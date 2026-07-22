한그루, 수영복만 입었다 하면 레전드..명품 골반+애플힙에 깜짝

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 한그루가 건강미 넘치는 수영복 자태를 뽐내며 여유로운 휴양 근황을 전했다.

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한그루는 지난 21일 자신의 SNS 에 "너무 좋다 여기"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 국내 한 리조트를 찾은 한그루의 모습이 담겼다. 등이 훤히 드러난 푸른색 수영복을 입은 그는 구릿빛 피부와 탄탄한 보디라인을 자랑하며 시선을 사로잡았다. 군살 하나 찾아볼 수 없는 늘씬한 몸매와 건강미 넘치는 분위기가 어우러져 감탄을 자아냈다. 자연스럽게 머리를 묶은 채 여유로운 시간을 만끽하는 모습에서는 편안한 휴양의 분위기도 고스란히 전해졌다.

앞서 한그루는 한강 수영장에서 얼룩말 무늬 수영복을 착용한 사진을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시에도 탄탄한 몸매와 남다른 자기관리로 많은 관심을 받았던 그는 이번에도 변함없는 건강미를 과시하며 눈길을 끌었다. 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 꾸준한 자기관리로 완성한 탄탄한 몸매가 감탄을 자아낸다.

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한편 한그루는 2015년 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개 결혼식을 올렸으며, 2017년 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 이후 결혼 7년 만인 2022년 이혼 소식을 전했으며, 현재는 쌍둥이 자녀를 홀로 양육하고 있다.