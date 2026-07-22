'뇌종양 고백' 황혜영, 살 쏙 빠져 딴사람 됐다...40kg대 진입 "드디어 앞자리 바뀜"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 투투 출신 황혜영이 드디어 몸무게 앞자리가 바뀌었다며 기쁜 마음을 드러냈다.

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황혜영은 22일 "꺄흑 드디어 앞자리 바뀜"이라는 글과 함께 체중계 사진을 공개했다.

사진에는 49.9kg를 기록한 체중계 화면이 담겨 눈길을 끌었다.

그는 "일주일 동안 한 거라곤 매일 화장실 잘 갔다 온 것밖엔 없는데. 역시"라며 만족스러운 반응을 보였다.

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앞서 황혜영은 지난 21일에도 "화장실만 잘 가도 체중이 주는 건 기정사실. 우리 다 알고 있잖아요. 근데 왜 안 해요?"라는 글과 함께 몸무게가 51kg까지 줄어든 근황을 공개해 화제를 모았다.

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최근 황혜영은 몸무게 변화뿐 아니라 과거 뇌종양 투병 사실을 고백하며 많은 이들의 응원을 받기도 했다.

그는 "이유 모를 두통과 어지러움, 메스꺼움이 계속돼 늘 그랬듯 혼자 병원을 찾아 검사를 받고, 혼자 결과를 들었던 그날이 며칠 전처럼 생생하다"며 지난 2010년 뇌종양 진단을 받았던 당시를 떠올렸다.

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이어 "20대부터 먹기 시작한 우울증 약과 공황장애 약을 생각하면 어딘가 고장 나지 않는다는 게 오히려 이상했다"고 털어놓으며 오랜 시간 이어진 정신적·육체적 고통도 솔직하게 고백했다.

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한편 황혜영은 지난 2011년 민주통합당 전 부대변인 출신 김경록과 결혼했으며 슬하에 쌍둥이 아들을 두고 있다.

최근에는 유튜브 채널을 개설해 일상과 다양한 이야기를 공유하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com