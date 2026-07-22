"한 개는 칠까 했는데" 10-10 달성하고도 반성한 2년 차…KIA 리드오프의 최소 목표 '0.350'

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] "이제 미련없습니다."

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박재현(20·KIA 타이거즈)은 21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화 이글스와의 경기에 1번타자 겸 우익수로 선발 출전해 홈런을 터트렸다.

1회말 선두타자로 나와 삼진으로 물러났지만, 4-1로 앞선 2회말 무사 1루에서 한화 이교훈의 몸쪽 직구를 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 지난 17일 SSG전에 이은 후반기 두 번째 홈런. 박재현은 이 홈런으로 시즌 10호 홈런을 달성했다.

올 시즌 16개의 도루를 기록하고 있던 박재현은 2년 차에 10홈런-10도루를 달성할 수 있게 됐다.

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박재현의 홈런으로 초반 넉넉하게 점수를 벌린 KIA는 7대3으로 승리하며 4연승을 달렸다.

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경기 후 박재현은 10홈런-10도루 이야기에 "20홈런-20도루부터 인정해주는 것 아닌가"라며 웃었다. 이어 "작년에는 홈런을 한 개도 치지 못했다. 올해도 한 개를 칠까말까 했는데 10개가 나와줬다. 이제 홈런에는 미련없다"고 이야기했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 박재현이 타격훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

홈런을 치며 승리에 기여했지만, 이날 경기 자체에는 만족하지 못했다. 홈런은 치긴 했지만, 이후 타석에서 모두 침묵하는 등 추가로 출루를 만들어내지 못했다. 박재현은 "홈런이 좋긴 하지만 경기 전체로 보면 1번타자로서 아쉬운 점이 많았다. 출루도 하고 그래야 하는데 마음에 들지 않았다"고 돌아봤다.

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홈런에는 미련을 보이지 않았지만, '도루'는 조금 더 높은 곳을 바라봤다. 박재현은 "30개로 목표를 잡았다. 일단 20개부터 달성하고 단계별로 가보려고 한다"고 이야기했다.

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동시에 출루율에는 확실한 방향성을 보였다. 올 시즌 출루율은 0.347. 박재현은 "다른 구단 1번타자와 비교를 하면 아직 내 출루율이 많이 낮다. 최소 3할5푼 이상으로는 끌어올리고 싶다"고 강조했다.

그라운드에서의 '활력소' 역할도 자신했다. 특히 선배 나성범은 과하지 않도록 만들어주는 조력자다. 박재현은 "너무 차분한 건 내 스타일이 아니다. 원래대로 하겠다"라며 "나성범 선배가 내 목줄을 잡고 있다. 놓으시면 폭주한다"고 미소를 지었다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com