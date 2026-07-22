홍지민 "남편, 뜬금없이 이혼 요구…외제차 선물에 53평 집 사는데 억울했다" ('새롭게하소서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 홍지민이 남편과의 불화를 극복한 과정을 밝혔다.

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22일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 뮤지컬 배우 홍지민이 출연했다.

남편과 살사바에서 만나 연애 7개월 만에 결혼에 골인했다는 홍지민. 하지만 남편 도성수는 돌연 이혼을 선언했다고. 홍지민은 "7년 정도 지난 후였다. 생각해보면 남편 입장에서 오래 참은 거였다. 뜬금없이 이혼하자 해서 왜 그러냐 했더니 '넌 날 사랑하지 않아'라고 하더라. '네가 날 사랑하면 그럴 수가 없다'더"라고 밝혔다.

홍지민은 "이유를 따져봤더니 제가 워커홀릭이다. 일하는 게 너무 좋고 사람도 좋아한다. 근데 제가 연애할 땐 일을 안 했다. 제가 남편이 너무 좋아서 오디션도 안 보러 가고 이 오빠랑 연애만 한 거다. 우렁각시를 했다. 자취방에 가서 요리를 해주며 7개월을 보냈다. 그렇게 결혼하자마자 일을 해야 하지 않냐. 밀려있던 작품들도 있으니 일을 하러 갔다"며 "처음에는 제 뮤지컬을 계속 보러 오고 회식도 같이 갔는데 그것도 하루 이틀이지 서서히 지쳐가더니 취미 생활을 갖기 시작했다. 그것도 시큰둥했는지 뜬금없이 '이혼하자. 이건 내가 생각했던 결혼이 아니다' 하는데 제 입장에서는 너무 억울하다"고 토로했다.

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홍지민은 "제가 밖에 나가서 딴짓한 것도 아니고 일을 하고 돈도 많이 벌었다. 저희가 어렵게 시작했는데 53평 아파트에 살고 외제차 타고 다 하는데. 처음엔 배가 불렀다 생각하고 어이없었다. 제가 7년 동안 얼마나 치열하게 살았는데. 도저히 풀어지지가 않아서 '1번 이혼하자. 2번 노력해 보자'고 얘기했는데 남편이 숨도 안 쉬고 2번을 선택했다"고 밝혔다.

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하지만 갈등을 푸는 과정은 쉽지 않았다고. 홍지민은 "노력하려 했는데 잘 안 되더라. 전화로 부부상담을 해봤는데 모든 일을 다 접고 집에만 있으라 했다. 근데 그게 도저히 안 됐다. 그러다 우연히 '사랑의 다섯 가지 언어'라는 강연을 듣는 순간 우리의 언어가 뭔지 알아야겠더라"라고 밝혔다.

'사랑의 다섯 가지 언어'는 함께하는 시간, 칭찬, 선물, 봉사, 스킨십으로 나뉜다고. 홍지민이 중요하게 생각하는 건 스킨십, 남편이 중요하게 생각하는 건 함께하는 시간이었다. 홍지민은 "남편이 만약 선물이었다면 이혼하자는 말을 안 했을 거다. 외제차도 선물하고 제가 많은 걸 선물했다. 근데 남편은 아무리 뭘 줘도 함께하는 시간이 더 중요한 거다. 그래서 처음 시작한 게 아침밥을 같이 먹기 시작했다"라며 이후 부부사이가 급격히 회복됐다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com