소유진·문세윤, '배그부부' 남편·아들 챙겼다..음식·용돈 선물 "수시로 보낼게요"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 소유진과 개그맨 문세윤이 '배그부부' 남편과 두 아들을 위해 따뜻한 마음을 전달해 훈훈함을 자아냈다.

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'배그부부' 남편은 지난달 자신의 SNS를 통해 소유진과 문세윤에게 고마운 마음을 전하는 글을 게재했다.

그는 "MBC '오은영 리포트' 출연 이후 집으로 시키지 않은 택배가 쌓여있어서 당황했다"며 "발송인을 봤더니 오은영 리포트 패널분들 중 소유진 님께서 아이들과 먹을 음식들을 보내주셨다"며 사진을 공개했다.

사진에는 소유진의 남편 백종원 대표가 이끄는 '더본코리아'에서 보낸 라면, 찌개, 짬뽕 등 다양한 식품 박스가 문 앞에 쌓여 있는 모습이 담겼다.

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'배그부부' 남편은 "베풀어 주신 은혜는 어떠한 형태로든 꼭 갚겠다. 다소 늦었지만 감사한 마음을 담은 글을 적어 올린다"며 진심 어린 감사의 뜻을 표했다.

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이에 소유진은 댓글을 통해 "냉동실 비어 있지 않도록 맛있는 음식 수시로 보내겠다. 꼭 밥 잘 챙겨 먹기. 약속했다. 또 만나자"라며 따뜻한 응원의 메시지를 남겼다.

이후 '배그부부' 남편은 두 아들과 함께 재래시장을 찾은 사진을 공개했다. 그동안 첫째가 입고 싶어 했던 경찰 제복과 장난감, 먹거리 등을 구입했다는 그는 "넷이서 함께 걷던 시장길. 셋이서 걷다 보니 지난날 기억이 떠올랐는데 아이들이 웃고 행복한 모습을 보니 미소 짓게 된다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.

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그러면서 "행복한 플렉스를 할 수 있도록 아이들에게 용돈을 주신 문세윤 님에게도 이 글을 통하여 감사한 마음을 전달드린다"고 거듭 고마움을 표현했다.

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또 MBC 아나운서 박지민은 '배그 부부' 남편과 두 아이를 위한 후원 계좌에 후원금을 이체한 내역을 올리며 "이 가족의 슬픔을 조금이라도 나눠 들고 싶었는데 용기 낸 정환 씨 감사합니다"라고 전했다. 이에 '배그 부부' 남편은 해당 게시물을 공유하며 감사의 뜻을 전했다.

한편 지난 5월 방송된 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑 그 후'의 '배그 부부' 편에서는 위암 말기 판정을 받은 아내와 변치 않는 사랑으로 곁을 지킨 남편의 애절한 사연이 그려져 시청자들을 뜨겁게 울렸다. 방송 말미에는 고통 없는 곳으로 긴 여행을 떠난 아내의 소식이 전해져 애도 물결이 이어지기도 했다.

이후 프로그램을 통해 '배그 부부' 남편과 아이들의 근황에 시청자들의 뜨거운 관심과 걱정이 쏟아졌고, 지난 20일 방송에서는 아내를 떠나보낸 '배그 부부' 남편과 두 아이의 두 번째 이야기가 공개됐다.

이날 방송에서는 사랑했던 만큼 깊은 죄책감과 슬픔에 빠진 남편의 일상부터 처음으로 엄마의 죽음을 마주한 첫째의 눈물, 아내의 31번째 생일에 치른 뒤늦은 장례까지 공개돼 안방을 눈물바다로 만들었다.

방송 이후 시청자들의 응원과 위로가 이어졌고, '배그 부부' 남편과 아이들을 돕기 위한 후원 문의도 잇따랐다. 이에 '오은영 리포트' 제작진은 공식 SNS를 통해 후원 계좌를 안내했다.