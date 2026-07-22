'홍진영 언니' 홍선영, 먹방하다 버럭..."엥간히 찍으라고!" 무슨 일?

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 홍진영의 언니 홍선영이 유쾌한 먹방과 함께 '턱스크'를 해명하며 근황을 전했다.

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홍선영은 지난 21일 "저.. 턱에 마스크해서 목 없어 보이는 거예요. 잘 찾아보면 목 있긴 있어요"라는 글을 남기며 영상 하나를 공개했다.

공개된 영상 속 홍선영은 마스크를 턱 아래까지 내린 채 카메라를 바라보며 너스레를 떨었다. 그는 "오늘의 추구미는 매콤달콤 칼칼 쭈꾸미"라고 소개한 뒤 쭈꾸미를 맛있게 먹는 먹방을 선보였다.

그는 "사실 나 찍고 있는지 몰랐음"이라면서 폭풍 먹방을 이어갔고 뒤이어 "엥간히 찍으라고"라고 화를 내 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 "콩나물 살인마. 입에 비해 쌈이 작나보다. 행복은 가까운 식당에 있다"라고 특유의 유쾌한 모습을 보여주기도 ?다.

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이어 "그냥 편하게 봐주시고 예쁘게 봐주세요"라고 덧붙이며 특유의 친근한 매력을 드러냈다.

이를 본 동생 홍진영도 곧바로 댓글을 남기며 현실 자매 케미를 뽐냈다. 홍진영은 "쌈 입에 넣다가 검지손가락 목젖 닿겠네"라고 장난을 건넸고, 홍선영 역시 유쾌한 분위기로 화답해 팬들의 웃음을 자아냈다.

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홍선영은 최근 약 1년 만에 SNS 활동을 재개하며 다시 팬들과 소통을 이어가고 있다.

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이전 다이어트에 성공해 180도 달라진 외모를 자랑했던 홍선영은 다시 건강해진 모습으로 돌아와 눈길을 끌었다.

앞서 공개한 콘치즈 먹방 영상에서도 자신을 "영상 식욕억제제", "인간 위고비"라고 재치 있게 소개해 화제를 모았다. 당시에도 홍진영과 댓글을 주고받으며 변함없는 자매 케미를 선보여 많은 관심을 받았다.

홍선영은 SBS 예능 '미운 우리 새끼'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 방송 이후에도 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다. 특유의 솔직하고 털털한 매력과 유쾌한 입담으로 여전히 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com