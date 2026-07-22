'뉴진스 퇴출' 다니엘, 나홀로 4주년 자축 "빛은 다시 찾아와"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 출신 다니엘이 근황을 공개했다.

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다니엘은 22일 자신의 계정에 "가끔은 삶이 흐려질 때도 있다. 하지만 빛은 언제나 다시 찾아온다. 그때까지 계속 빛나길. 언제나 감사하다"라며 사진을 두 장 게재했다.

공개된 사진에는 푸른 호수를 배경으로 포즈를 취하고 있는 다니엘의 모습이 담겼다. 블루 집업에 핫 팬츠, 딸기 니삭스와 볼캡을 매치한 캐주얼한 차림에도 여전한 미모가 눈길을 끈다.

이날은 뉴진스의 데뷔 4주년이란 점에서 관심을 모은다. 앞서 뉴진스는 민지 혜인 해린 하니 등 4명이 함께한 완전체 영상과 사진을 게재, 4주년을 자축했다. 뉴진스가 완전체 콘텐츠를 공개한 건 무려 1년 4개월 만의 일이다.

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뉴진스는 지난 2024년 11월 어도어와 전속계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했지만, 법원은 전속계약 유효확인의 소송에서 어도어 승소 판결을 내렸다. 이후 지난해 해린 혜인 하니가 어도어로 복귀했다. 민지는 어도어와 거취를 논의 중이다.

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다만 어도어는 다니엘에 대해서는 전속계약 분쟁을 초래한 책임이 있다며 전속계약 해지를 통보했다. 또 다니엘과 그의 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 330억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com