이세창 "위 내시경했더니 피범벅, 소주 10병 넘게 마셔" 건강 이상 '충격' ('퍼펙트라이프')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트라이프' 이세창이 충격적인 위 건강 상태를 공개한다.

Advertisement

오늘(22일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 이세창이 '리마리오 닮은 꼴'로 배우 활동에 위기를 겪은(?) 사연을 공개한다.

'원조 조각 미남' 이세창이 '퍼펙트 라이프'를 찾았다. 그의 선명한 복근이 돋보이는 과거 앨범 재킷 사진이 공개돼 모두의 시선을 사로잡았다. 배우 신승환이 "90년대 당시 인기가 어마어마했는데, 음반은 어떻게 하다가 낸 거냐" 묻자, 이세창은 1995년 당시 "두 번째 출연작, 드라마 '딸부잣집'이 시청률 40%를 넘기며 큰 사랑을 받자, 매니저가 갑자기 음반을 내자고 제안했다"며 가수 활동까지 한 계기를 전했다. 이어서 "지금 생각해 보면 가장 후회되는 일 중 하나다"라고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.

이뿐 아니라, 이세창은 2004년 '웃찾사' 프로그램에서 개그맨 리마리오와 함께 무대에 오른 뒤 예상치 못한 후폭풍(?)을 겪었다고도 전했다. 당시 방송 이후 '리마리오 닮은 꼴'로 화제를 모았던 그는 "그 무대에 오른 것 때문에 인생이 꼬이기 시작했다"고 푸념했다. 이어서 "길에서 사람들이 저를 보고 '우와 개그맨이다!' 하며, 이미지가 개그맨이 돼 버렸다"며 씁쓸한 심경을 전했다. 이세창은 "그 이후로 1년 동안 드라마를 못 했다. (배우는) 신비로운 느낌이 있어야 하는데 웃겨 보이고 얼굴만 보면 리마리오가 생각나서 그런 것 같다"며 뜻밖에 이미지 변신으로 배우 활동에 어려움을 겪었던 이야기로 모두를 놀라게 했다.

Advertisement

한편, 오늘 방송에서 이세창은 위 건강 상태를 확인하기 위해 위내시경 검사를 받는다. 주량이 무려 '소주 6병'인 이세창은 "지난해 위내시경 검사 당시 온통 피범벅이었다"며 사진을 함께 공개해 스튜디오에 충격을 안겼다. 이어서 "작년에 살이 많이 쪄서 36인치 바지를 입을 정도였다. 스트레스를 먹는 것으로 풀며, 맵고 짜고 자극적인 음식을 즐겨 먹었다"며 당시 잘못된 식습관을 털어놓았다. 또한 "예전에는 소주를 10병 이상씩 마셨다"며 지나친 음주 습관까지 고백하자, 개그우먼 이성미가 "위가 남아나지 않았을 것 같다"며 안타까워했다. 이세창은 "워낙 무딘 성격이라 그러려니 하고 살았다"며 위 건강의 심각성을 대수롭지 않게 여겼던 당시를 떠올렸다.

Advertisement

배우 이세창의 근황은 오늘(22일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com