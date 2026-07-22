'100억 자산설' 황현희 "지금 주식할 생각 절대 하지 마라" 단언한 이유

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 황현희가 현 주식 시장에 대해 언급했다.

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21일 이홍렬의 유튜브 채널에서는 '지금 주식 투자하지 마라! 황현희가 밝힌 그 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이홍렬은 "만약 1억이 있는데 3년 동안은 안 써도 먹고 살 자신이 있다. 이때 투자 팁을 달라"고 물었지만 황현희는 "지금 주식시장에 들어갈 생각을 아예 하면 안 된다"고 단언해 이홍렬을 놀라게 했다.

황현희는 "하루에 7% 올랐다가 8% 떨어지는 시장은 우리의 시장이 아니다. 지금은 선수들의 시장"이라며 "단기 트레이딩을 잘하시는 분들의 시장이지 직장에 다니면서 가끔 주식 시장을 볼 수 있는 우리의 장이 아니"라고 밝혔다.

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이어 황현희는 "지금은 일단 1억을 5개로 쪼개서 서점에 가라. 앙드레 코스톨라니가 쓴 '돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라'라는 책과 (하워드 막스의) '투자에 대한 생각'을 읽어라. 그 두 권의 책을 읽으시라. 그걸 읽으시면 '주식은 이렇게 돌아가는구나'라는 게 어느 정도 그림이 잡힐 거다. 그리고 연말까지 기다려라. 그러다 보면 갑자기 기사가 난다. 정확한 시점은 모르겠지만 아마 미국에서 'AI 거품 꺼지나' 하는 기사가 날 거다. 조정장이 올 것"이라 밝혔다.

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이어 황현희는 "저는 지금 투자 안 한다. 제 목에 칼이 들어와도 지금 투자 안 한다. 지금은 한 발자국 떨어져 있는 장이고 저는 사이클 투자자이기 때문에 전고점 대비 무조건 -30% 이상일 때 투자를 한다"고 밝혔다.

그런가하면 부동산, 주식, 코인 등의 성공적인 투자로 경제적 자유를 얻은 황현희는 100억대 자산설에 대해 해명했다. 황현희는 "(사전인터뷰에서) '개그맨으로 벌었던 돈의 10배 이상은 벌었다'고 했는데 '돌싱포맨'에서 100억대 자산가라고 써있더라. 방송쟁이들한테 당했구나 싶다"며 "투자의 방향성에 대해 이야기하고 싶은데 뭐만 하면 100억인 거다. 그러다보니 부담이 되고 죄송하다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com