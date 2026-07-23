최민수, 폐 절단한 오토바이 사고에도 싸늘했던 시선 "습관이 어디 가냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 미스코리아 출신 강주은이 남편 최민수의 교통사고 당시를 떠올렸다.

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22일 유튜브 채널 '깡주은'에서는 '최초공개 인터넷에 검색해도 안나오는 강주은의 33년 단골 헤어샵 공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강주은은 "두 달에 한 번씩 꼭 여길 들르게 된다. 파마를 하는 곳인데 벌써 30년 넘게 꾸준하게 온 곳"이라며 33년 단골 미용실을 찾았다. 최민수 역시 몇 년 전부터 강주은을 따라 이 미용실을 다니고 있다고.

헤어디자이너 덕에 한국의 문화에 대해서도 많이 배웠다는 강주은은 "심지어 잊을 수 없는 에피소드가 최민수가 산에서 은둔 생활했을 때 내가 리얼리티쇼에 나갔다. 제가 처음으로 유성 아빠한테 욕인줄도 모르고 '꺼져'라고 했다. 꺼져라고 한 게 굉장한 화제가 됐다. 그때 놀랐을 때 미용실에 올 때도 모르는 사모님들이 '맨날 남편한테 욕하는 사람이 저 사람이구나' 하더라. '저 어떡하죠?' 하면 모르는 사람이 하는 말 신경쓰지 말라고 저를 감싸줬다"고 고마워했다.

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이에 헤어디자이너는 "기억난다. 그리고 교통사고 나서 힘들었던 거 다 생각난다. 그게 제일 안타까운 일이다. 연예인이시니까 (사람들이) 그때는 다 얘기한다. '습관이 어디 가냐' 이런 식으로 얘기하면 제가 다 설명했다"고 밝혔다. 강주은은 "이런 역할도 해주셨다. 제가 없을 때 얘기가 오가니까. 그런 경험들도 많다"고 밝혔다.

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최민수는 2021년 11월 오토바이를 타다 차선을 변경하던 중 앞 차량과 부딪히는 교통사고로 부상을 입었다. 최민수와 승용차 운전자 A씨가 맨 앞 차를 동시에 추월하려고 시도하다 사고가 난 것. 이 과정에서 최민수와 A씨 모두 중앙선을 침범하는 등 교통법규를 위반한 것으로 조사됐다. 이로 인해 갈비뼈와 쇄골이 골절된 최민수는 이후 수술로 폐까지 절단했다고 밝혔다. A씨는 사고 당시 아무런 구호 조치를 하지 않고 현장을 이탈한 혐의로 검찰에 송치됐다.

wjlee@sportschosun.com