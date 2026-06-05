백지영, 딸 괴롭힘 피해 고백 "유치원에서 당해, 뚜껑 날아가더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 딸이 당했던 괴롭힘 피해를 고백했다.

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4일 유튜브 채널 '컴패션'에서는 ''남편을 통해 보여주셨어요' 가수 백지영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영은 딸 하임이에 대해 이야기하며 "만삭 때 베이비 샤워를 했을 때도 원래 이름은 세라였다. 노산의 상징이 사라이기도 하고 남편이 '세상을 넓게 보라' 해서 세라로 하자 했는데 그쯤에 꿈에 남편의 뒷모습이 나오고 남편이 우리 애를 들어올리면서 '하임아' 라고 몇 십 번을 외치더라. 하나님이 주신 이름 같아서 바로 바꿨다. 그래서 하임이가 됐다"고 밝혔다.

특히 백지영은 딸에게 놀랄 때가 있었다며 "하임이가 유치원 때 약간의 괴롭힘을 당했다. 그 친구도 나쁜 마음은 아니었다. '너는 따라오지마. 나는 너 싫어. 저리 가있어' 이런 친구를 하나 만났다. 엄마 입장에서 어린 내 딸한테 그 얘기를 들으니까 뚜껑이 날아가더라"라며 "'하임아 엄마가 그 엄마한테 얘기할까?' 하니까 얘기하지 말라더라. 예수님도 이런 건 참으셨다고 하더라. 말이 되냐. 물론 그런 마음이 24시간 가진 않는다. 아이들은. 근데 순간순간 '하나님이 양육해주신다'는 느낀다"고 밝혔다.

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백지영은 육아 방식에 대해 "아이에게 화내지 않는 걸 훈육의 기준으로 하고 있다. 말씀 중에도 '자녀를 노하게 하지 말라'는 말이 있다. '원래 자녀가 부모를 노하게 하면 안 되는 거 아닌가?'했는데 아이를 키워보니까 그 말씀이 맞더라"라며 "훈육은 엄청 엄하게 하는데 짧고 굵게 따끔하게 한다. 근데 화를 내진 않는다"고 밝혔다.

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이에 제작진이 "하임이한테 물어봐야 할 거 같다"고 하자 백지영은 "훈육과 화의 차이를 알려줘라. 저는 아이한테 소리를 지른 적은 없다. (딸이) 소리를 지를 행동을 안 하게 한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com