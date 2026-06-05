젠슨 황 잠실 행차! 영광의 '시구 스승님'은 누구? → "의사 소통이 좀 돼야 되니까" [잠실 현장]

포즈 취하는 젠슨 황 CEO·페이커 (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'를 방문, 페이커 이상혁 선수와 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 [공동취재] mon@yna.co.kr(끝)

T1베이스 캠프 나서는 젠슨 황 CEO (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프를 방문한 뒤 손을 흔들며 나서고 있다. 2026.6.5 [공동취재] mon@yna.co.kr(끝)

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 엔비디아 CEO 젠슨 황이 잠실 마운드에 오른다. 두산 베어스 투수가 일일 스승님을 맡을 전망이다.

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젠슨 황은 오는 7일 잠실구장에서 열리는 키움 히어로즈와 두산의 맞대결 시구자로 출격한다.

보통 홈팀 투수가 시구자에게 투구법을 간단하게 가르친다.

세계 경제를 선도하는 굴지의 대기업 엔비디아의 수장과 직접 소통할 기회는 흔치 않다.

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이에 대해 김원형 두산 감독은 "아직 잘 모르겠다"며 웃었다. 감독이 여기까지 관여하지는 않기 때문이다.

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다만 이날은 두산 구단주이자 두산그룹 총수인 박정원 회장까지 시타자로 참석하기 때문에 평소와는 분위기가 확실히 다를 전망이다.

김 감독은 개인적인 의견임을 전제로 "아무래도 영어를 하는 사람이 해야 되지 않겠느냐"면서 "외국인 투수 중에 한 명이 소통을 하는 편이 좋겠다"고 말했다.

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물론 선수단은 이벤트 보다 경기가 우선이다.

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김 감독은 "많은 분들이 관심을 가져 주시지만 일단 저희는 경기에 더 집중을 해야 하는 상황"이라고 말을 아꼈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com