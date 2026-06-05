김태형 감독 800승 오늘은 성공?…박승욱-박세진 엔트리 말소→'허리 염좌' 로드리게스 선발 출격 [부산 현장]

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 박승욱이 수비 훈련을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠가 엔트리에 변화를 뒀다.

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롯데는 5일 부산 사직구장에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 박세진과 박승욱을 엔트리에서 말소하고 엘빈 로드리게스와 이서준을 등록했다.

박승욱은 목 염좌 증세로 말소됐다. 롯데 관계자는 "지난달 31일부터 목 염좌 증세로 관리를 받고 있었다. 회복 속도가 빠르지 않아서 엔트리에서 제외했다"고 설명했다.

박승욱은 올 시즌 47경기에서 타율 2할8푼 16타점 1도루 OPS(장타율+출루율) 0.700의 성적을 기록했다.

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박세진은 전날(4일) 경기에서 아데를린에게 만루 홈런을 맞았다.

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이날 선발 투수로 나서는 로드리게스는 허리 염좌 치료를 마치고 돌아왔다. 로드리게스는 올 시즌 10경기에 나와 3승4패 평균자책점 5.12를 기록했다.

빌드업도 어느정도 됐다. 지난 2일 불펜 투구 30개를 했고, 통증은 없었다.

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롯데가 5일 경기에서 승리하면 김태형 롯데 감독은 역대 7번째 사령탑 통산 800승을 달성하게 된다. 4일 KIA전에서 첫 도전을 했지만, 0대10으로 패배했다.

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롯데는 황성빈(좌익수)-고승민(2루수)-빅터 레이예스(지명타자)-나승엽(1루수)-김민성(3루수)-손호영(중견수)-전민재(유격수)-손성빈(포수)-조세진(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com