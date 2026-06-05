장신영, '불륜 용서' ♥강경준과 공개 데이트…논란 후 더 굳건해진 부부

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 장신영이 강경준과의 데이트 일상을 공개했다.

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장신영은 4일 자신의 계정을 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 서울의 한 술집 간 장신영의 모습이 담겼다. 이어 장신영은 강경준으로 보이는 남성의 뒷모습 사진을 게재하며 남편 강경준과 즐긴 데이트 임을 짐작케 했다. 공개 데이트를 즐기며 굳건한 애정을 드러내는 부부의 모습이 돋보인다.

한편, 전남편 사이에서 낳은 아들을 홀로 키우던 장신영은 배우 강경준과 2018년 결혼, 이듬해 둘째 아들을 품에 안았다.

이에 두 사람은 여러 가족 예능프로그램에 출연하며 많은 응원을 받았으나 강경준은 지난 2023년 12월 상간남으로 지목돼 5,000만 원의 손해배상청구 소송을 당했다. 이에 강경준 측은 상대방의 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송을 종결하며 사실상 불륜을 인정했다.

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이에 장신영은 "오직 아이들을 위해 다시 한 가정 안에 살아가려 한다"며 이혼하지 않겠다는 의사를 밝혔다. 그렇게 강경준을 용서한 장신영은 여러 예능과 드라마에 출연하며 홀로 활동을 재개했다.

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wjlee@sportschosun.com