로봇 아냐? 야구계 술렁. 팔꿈치 수술 1달 만에 159km, 5이닝 → 1.9㎜의 기적! 충격 신기술

Detroit Tigers pitcher Tarik Skubal (29) during the first inning of a baseball game Wednesday, Apr. 29, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Brynn Anderson)

Apr 23, 2026; Detroit, Michigan, USA; Detroit Tigers pitcher Tarik Skubal (29) throws a pitch against the Milwaukee Brewers in the first inning at Comerica Park. Mandatory Credit: Lon Horwedel-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 디트로이트 타이거즈 좌완 에이스 타릭 스쿠발이 팔꿈치 수술 1개월 만에 실전 복귀했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 8일(한국시각) 스쿠발이 마이너리그(하이싱글A) 경기에 등판해 5이닝 무실점 6탈삼진을 기록했다고 전했다. 스쿠발은 최고 구속 99마일(약 159,3㎞)까지 던졌다.

그야말로 미친 회복력이다. 스쿠발은 5월 7일 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받았다. 재활에 보통 3개월이 걸린다. MLB닷컴은 스쿠발이 당장 13일부터 열리는 클리블랜드 가디언즈와 원정 3연전에 출전할 수 있다고 내다봤다.

초고속 복귀의 배경에는 미세 절개 신기술인 '나노니들(Nanoscopic) 관절경 수술'이 결정적인 역할을 한 것으로 보인다. 일반적으로 4㎜ 장비를 사용하지만 이번 수술에는 1.9㎜ 초소형 기구를 사용했다. 스포츠전문매체 디애슬레틱 보도에 따르면 집도의 닐 엘라트라체 박사는 "최고의 운동선수들을 위한 관절경 수술에 혁신을 가져올 수 있다"고 기대했다.

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절개 부위와 주변 조직 손상을 최소화하는 공법 덕분에 스쿠발은 수술 후 일주일 만에 캐치볼을 시작했다. 2주간 두 차례의 시뮬레이션 게임을 거쳐 곧바로 실전 등판에 나선 것.

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스쿠발은 "흉터가 거의 눈에 띄지 않는다. 수술 자국인지도 모르겠다. 예전에 받았던 다른 수술들은 깁스를 해야 했는데 이번에는 깁스도 안 했다. 4일 만에 회복이 가능했다. 정말 고무적이었다. 엘라트라체는 세

ATLANTA, GEORGIA - APRIL 29: Tarik Skubal #29 of the Detroit Tigers pitches in the second inning against the Atlanta Braves at Truist Park on April 29, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

계 최고의 외과의사"라고 극찬했다.

스쿠발은 현존 최강 메이저리그 좌완이다. 2024년 2025년 연속해서 사이영상을 차지했다. 2024년 192이닝 18승 4패 평균자책점 2.39, 2025년은 195⅓이닝 13승 6패 평균자책점 2.21을 기록했다.

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스쿠발은 4월 30일 애틀란타 브레이브스 원정에서 이상 징후를 노출했다. 경기 도중 왼쪽 팔뚝을 부여잡으며 포수를 마운드로 호출했다.

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올 시즌은 7경기 43⅓이닝 3승 2패 평균자책점 2.70을 기록했다. 올 시즌 뒤에는 FA 자격을 갖춘다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com