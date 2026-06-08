전진♥류이서, 계속된 시험관 시도 속...제주로 떠났다 "2시간 물놀이"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 제주도에서의 근황을 전하며 여전한 신혼 같은 일상을 공개했다.

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7일 류이서는 "아직 제주 사진… 밀린 사진 차근차근 올릴게요"라며 제주에서의 여행 사진을 공개했다.

그는 "물에서 놀다 보니 너무 재밌어서 거의 2시간 물놀이를 한 것 같다"고 밝히며 여유로운 시간을 보냈음을 전했다.

사진 속 류이서는 레드 컬러의 원피스 수영복을 입고 물놀이를 즐기고 있는 모습으로 눈길을 끌었다. 승무원 출신다운 균형 잡힌 몸매와 자연스러운 분위기가 더해져 감탄을 자아냈다.

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특히 류이서와 전진 부부는 수영장에서도 서로를 꼭 안거나 얼굴을 맞대는 등 다정한 스킨십을 이어가며 변함없는 금슬을 보여줬다.

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결혼 5년 차임에도 신혼 같은 분위기를 유지하는 모습이 시선을 모았다.

두 사람은 최근 제주도에 위치한 전진의 어머니 집을 방문해 가족과 함께 시간을 보낸 것으로 알려졌다. 약 2년 만에 시어머니를 만난 부부는 오랜만에 한자리에 모여 단란한 시간을 보냈다.

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한편 두 사람은 지난 2020년 결혼한 이후 꾸준히 애정 어린 일상을 공개해왔다.

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특히 최근에는 세상에 둘뿐인 잉꼬부부 전진♥류이서가 마흔셋에 임신 준비를 시작한 이유를 통해 2세 계획을 밝히기도 했다.

류이서는 산부인과 정밀 검사를 받은 뒤 현재 시험관 시술을 진행 중인 것으로 알려졌으며, 부부는 새로운 가족을 맞이하기 위한 준비를 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com