'이수와 이혼' 린, 기상천외 화장실 바닥 생활…결벽 서장훈 "왜 이러시는 거냐" 멘붕 (미우새)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 린이 이혼 후 홀로 이사한 새집과 함께 어디서도 본 적 없는 기상천외한 '화장실 라이프'를 공개해 안방극장을 충격과 웃음으로 물들였다.

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7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 린이 출연해 이혼 후 홀로 살기 위해 이사한 집을 처음 공개했다.

이날 스튜디오에는 린의 어머니가 등장했고. "이혼 때문에 이런 얘기를 하는 게 맞나싶었다"라고 걱정을 고백했다.

이에 신동엽은 "어머니 걱정하지 마세요. 여기 이혼한 사람투성이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 린의 일산 생활이 최초로 공개됐다.

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린은 얼굴에 여드름패치를 붙이고 화면에 등장해 모두를 웃게 만들었다.

린은 기상하자마자 거실로 나왔고 깔끔하게 정돈된 거실과 감각적인 인테리어 소품들이 시선을 사로잡았다.

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린은 바로 음악을 틀고 하루를 시작했다.

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올리브 오일과 스틱 꿀, 검은콩을 공복에 챙기던 린은 방으로 향해던 중 화상실로 향해 모두를 놀라게 만들었다.

화장실 바닥에서 편안하게 앉아 간식을 먹기 시작했고, 서장훈은 질색하며 "왜 이러시는 거냐"라며 놀랐다.

특히 어머니 역시 "저렇게 바닥에 앉는 건 처음 본다"라며 놀라는 모습을 보였다.

린은 심지어 그 안에서 간식을 먹는가 하면 독서, 뜨개질, 무대 모니터 등 모든 걸 해결하는 모습이 보는 이들을 놀라게 했다.

서장훈은 이 모습을 보며 "너무 변기 앞이다"라며 계속 놀라는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com