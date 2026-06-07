전소민, 양세찬과 몸싸움 중 '기습 뽀뽀' 시도…과거 러브라인 재소환(런닝맨)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전소민이 '런닝맨'에서 양세찬을 상대로 상상을 초월하는 '뽀뽀 작전'을 펼치며 멤버들을 집단 멘붕에 빠뜨렸다.

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7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 멤버들이 계절에 맞는 물건을 사고팔며 수익을 늘리는 '나혼자 머니업' 레이스를 진행했다.

이날 멤버들은 매 라운드마다 바뀌는 계절을 예측해 물건을 매입하고 판매하며 치열한 두뇌 싸움을 벌였다.

특히 같은 품목을 여러 명이 구매할수록 시세가 떨어지는 룰이 공개되자 서로의 선택을 견제하며 눈치 게임에 돌입했다.

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이 가운데 추가 시드머니가 걸린 '돌머리 진검승부' 미션이 진행됐다. 해당 미션은 제한 시간 안에 머리 힘만으로 상대를 밀어내고 카메라 프레임을 차지해야 하는 게임으로, 시작부터 멤버들의 거친 몸싸움이 펼쳐졌다.

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특히 양세찬과 맞대결을 펼친 전소민의 활약이 눈길을 끌었다. 전소민은 과거 여러 차례 화제를 모았던 양세찬과의 러브라인을 소환하며 예상치 못한 '뽀뽀 작전'을 감행했다.

전소민이 얼굴을 들이밀며 기습 공격에 나서자 양세찬은 당황한 표정을 감추지 못했다.

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그는 "입술로 하는 게 어딨어 이게 말이 돼"냐고 항의해 웃음을 자아냈다.

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이를 지켜보던 유재석 역시 "진짜 대단하다"며 전소민의 기발한 전략에 감탄했다.

예측 불가능한 전소민의 행동에 현장은 웃음바다가 됐고, 양세찬마저 당황하게 만든 '뽀뽀 작전'은 이날 방송의 웃음 포인트로 떠올랐다.

narusi@sportschosun.com