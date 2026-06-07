'93번' 젠슨 황이 던지고 '96번' 박정원이 쳤다…잠실 뒤흔든 엔비디아-두산 '피지컬 AI' 동맹 역대급 시구 극장

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구, 시타를 마친 박정원 구단주, 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 세계 인공지능(AI) 혁명의 아이콘인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장 마운드에 올랐다.

Advertisement

황 CEO는 7일 오후 5시 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에 앞서 시구자로 나섰다. 황 CEO가 KBO리그에서 시구를 하는 것은 이번이 처음. 이에 화답해 타석에는 두산 구단주인 박정원 두산 그룹 회장이 직접 시타자로 들어섰다.

이날 예정된 시간보단 15분 가량 늦은 오후 4시 15분쯤 잠실구장에 도착한 황 CEO는 곧장 귀빈실로 자리해 방명록에 사인을 했고 박 회장과 환담을 나눈 뒤 두산 유니폼으로 갈아입었다.

젠슨 황 CEO(왼쪽)와 박정원 구단주. 사진=공동취재단

방명록에 사인하는 젠슨 황. 잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

방명록의 젠슨 황 사인. 잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

이후 시구 연습을 위해 연습장으로 향했다. 이 자리에서 황 CEO는 외국인 선발 투수 잭 로그에게 시구 지도를 받았다. 박 구단주의 시타 지도는 양의지가 맡았다.

Advertisement

화기애애한 분위기에서 시구와 시타 지도를 마친 이들은 곧장 그라운드로 들어섰다. 이날 두 사람이 입고 나선 유니폼 등번호도 눈에 띄었다. 황 CEO는 엔비디아의 창립 연도인 1993년을 의미하는 '93'을 달고 마운드에 올랐다.

잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

Advertisement

황 CEO의 시구를 맞은 박 구단주는 두산그룹의 모태인 박승직상점의 창립 연도 1896년을 뜻하는 '96'을 유니폼에 새기고 타석에 섰다. 황 CEO는 먼저 마운드에서 마이크를 잡고 "나와 우리 가족의 방문을 환영해주어서 감사합니다. 엔비디아와 한국의 테크놀로지는 함께 성장해나갈 겁니다. 나는 한국에 와서 많은 파트너들과 만났습니다. 치맥보다 더 좋은 건 없는 것 같습니다.(웃음) 감사합니다. GO KOREA!"를 외친 후 시구를 했다.

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 마치고 두산 선수들과 인사를 나누는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

시구 시타를 마치고 황 CEO와 박 회장은 두산 더그아웃에 들어가 김원형 감독, 그리고 선수들과 악수를 하며 선전을 기원했다.

이후 황 CEO는 1루쪽 관중석으로 자리해 경기를 관람했다. 경기가 시작된 후에는 관중석에서 엔비디아 직원들과 함께 사진을 찍고 공인구에 사인을 해 나눠주기도 했다.

엔비디아 직원 좌석에 놓여져있는 기념품백. 잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

Advertisement

한편 시구가 시작되기 전부터 두산 베어스, 아니 두산 그룹 관계자들은 눈코뜰새 없이 바빴다. 세계 부호 순위 10위 안(포브스 기준)에 포함된 CEO와 구단주의 시구 시타가 예정돼 경기 시작전부터 그야말로 비상이었다. 젠슨 황 뿐만 아니라 엔비디아 직원들까지 대거 관람하기로 예정됐기 때문에 자리를 마련하고 동선을 체크하고 준비하느라 쉴 틈이 없었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com

이날 교체된 잠실 구장 복도의 광고보도. 잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

잠실 구장 귀빈실 앞에 마련된 젠슨황 방명록 테이블.잠실=고재완 기자 star77@sportschosun.com

Advertisement

고재완 기자 star77@sportschosun.com