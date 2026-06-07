하주연, 고유가지원금 받고 삼각김밥 먹고…쥬얼리 탈퇴 후 '알뜰해진 직장인'

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 하주연이 알뜰한 현실 직장인 일상을 공개했다.

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5일 하주연의 유튜브 채널에서는 '5월 출근길 이모저모 zip'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

쥬얼리를 떠나 직장인이 된 하주연은 5월 출근 일상을 공개했다. 주방용품 전문 쇼룸에서 일하고 있는 하주연은 오전 근무 후 엄마가 타준 커피와 샐러드로 점심을 해결했다. 일을 하기 전 하주연은 "나는 할 수 있다. 나는 부자가 될 거다. 나는 곧 잘 될 거다. 나는 꼭 성공할 거다"를 외치며 마음을 다잡았다.

삼각김밥 하나와 편의점 커피로 점심을 때우기도 했다. 하주연은 "원래 이날 자장면을 먹고 싶었다. 엄청 가격 저렴한 곳을 찾았는데 월요일은 닫더라. 고유가피해지원금으로 쓸 수 있는 곳으로 가려고 한다"며 아쉬움을 달랬다.

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직원들과 수다를 떨던 하주연은 얼굴 길이를 재보며 화면에 실물이 담기지 않는다고 속상해했다. 하주연은 "나는 너무 속상한 게 얼굴 길이는 평범한 사람들과 똑같은데 왜 화면에 더 길게 보이냐면 관자놀이가 좁다. 내가 관자놀이가 좀 더 넓었으면 화면상으로 길게 안 나온다"며 "볼살이 워낙 없고 관자놀이도 좁고 이목구비가 작으니까 화면상으로 길게 보이는 거다. 내가 어렸을 때부터 그렇게 옆으로 잤다"고 토로했다.

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한편, 하주연은 2008년 쥬얼리 멤버로 합류하며 연예계에 데뷔했다. '원 모어 타임(One More Time)' 등의 히트곡으로 큰 인기를 끌었던 쥬얼리는 2015년 해체했다.

이후 하주연은 직장인으로 제2의 인생을 시작, 유튜브를 통해 일상을 공개 중이다.

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wjlee@sportschosun.com