"男 아이돌이 인기투표" 유라, 걸스데이 시절 주눅 든 이유..'꽃다발' 트라우마 고백

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[스포츠조선 조윤선 기자] 걸스데이 출신 유라가 과거 아이돌들 사이에서 외모 때문에 주눅 들었던 경험을 털어놨다.

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5일 유튜브 채널 '유라유라해'에는 '유라야 운동하자 l 발레 아니고 바.레 with #남지현'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유라는 포미닛 출신 남지현과 함께 과거 예능 프로그램 '꽃다발'에 출연했던 시절을 떠올렸다.

유라는 "얼마 전에 유튜브에서 '꽃다발' 이야기했다. 그때 너무 예쁜 아이돌이 많아서 갈 때마다 주눅이 들었다"고 털어놨다. 이에 남지현도 "나도 주눅이 들었다"며 공감했다.

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유라는 "그때 주눅이 들만한 콘텐츠를 많이 했다. 결혼하고 싶은 사람을 한 명 뽑는다든지 남자 아이돌이 뽑는 인기투표 같은 걸 했다"고 회상했다.

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그러자 남지현은 "유라는 그때 다리로 5억 보험에 들었던 거로 기억에 남는다"며 "다리가 진짜 예쁘긴 한데 다리로 보험을 들 수 있다는 게 문화 충격이었다"고 말했다.

앞서 유라는 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해서도 '꽃다발' 출연 당시를 언급한 바 있다.

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그는 "처음에 울산에서 올라왔을 때는 내가 제일 예쁜 줄 알고 '이 정도면 예쁘지 않나' 했다가 '꽃다발'이라는 프로그램하고 충격받았다"고 밝혔다.

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이어 "예쁜 아이돌이 다 같이 하는 프로그램이었는데 웨딩드레스를 입고 촬영한 적이 있다"며 "그때 수지를 보고 충격받고, 지연 보고도 충격받았다. 보고 충격받은 사람이 한두 명이 아니었다"고 털어놨다.

그러면서 "촬영 후 바로 기죽어서 혼자 '나는 예쁜 게 아니었어. 역시 수도권은 수도권이구나'하면서 울었다"고 고백했다.