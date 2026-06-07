‘87억 펜트하우스’ 유재석, “집에 셰프 15명?” 가짜뉴스에 발끈..“원흉은 하하” (놀뭐)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 유재석이 하하의 농담 섞인 '가짜 뉴스' 발언에 발끈하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 광주 출신 유노윤호, 전주 출신 곽범이 함께한 '촌놈들의 전성시대?쩐의 전쟁' 전라도 편이 그려졌다.

이날 출연진들은 식사를 마친 뒤 다음 코스를 정하던 중 자연스럽게 가고 싶은 장소에 대한 이야기를 나눴다. 유재석이 "둘 다 왔으니 밥 먹고 어디 좀 구경해야 하지 않겠냐. 가고 싶은 곳 있냐"고 묻자 곽범은 "서울 처음 왔을 때부터 꼭 가보고 싶던 곳이 있었다"고 말해 기대감을 높였다.

이어 곽범은 진지한 표정으로 "형님 집에 가보고 싶다"고 덧붙여 현장을 웃음으로 물들였다. 하하 역시 "나도 같다. 집에 셰프가 15명 있다고 들었다. 전라도 음식도 다 가능하다고 하더라"라며 유재석을 향한 농담에 힘을 보탰다.

Advertisement

이에 유재석은 당황한 듯 "저놈(하하)이 가짜 뉴스 만들어내는 원흉이다"라며 즉각 반응해 폭소를 자아냈다.

Advertisement

이후 유재석은 유노윤호에게도 가고 싶은 장소를 물었다. 유노윤호는 "어릴 때부터 서울에 오면 롯데월드에 가고 싶었다. 그리고 63빌딩까지 가면 제대로 서울 나들이 한 느낌이었다"고 소소한 추억을 전했다.

유재석은 이에 공감하며 테이블을 치며 "됐다, 내 생각이랑 똑같다"고 반가워했다. 이어 다음 일정으로 이동하려는 순간, 곽범이 다시 "형님 집 가는 거냐"고 끼어들며 유재석을 또 한 번 당황하게 만들어 웃음을 더했다.

Advertisement

한편 유재석은 지난 2023년 9월 14일 서울 강남구 논현동 '브라이튼 N40' 전용면적 199㎡(약 60.2평) 펜트하우스를 86억 6,570만 원에 전액 현금으로 매입한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com