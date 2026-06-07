'이럴 수가' 일본 월드컵 전체 3위인데, 한국은 32강 탈락...역대급 디자인 韓 유니폼, 충격 혹평 "아무도 그리워하지 않을 것"

사진=KFA SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 축구 A대표팀의 월드컵 유니폼에 대한 혹평이 나왔다. 반면 일본 대표팀은 좋은 평가를 받았다.

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영국의 더선은 6일(한국시각) '월드컵 최고의 유니폼 순위에 오른 모든 유니폼을 소개한다'며 2026년 북중미월드컵에 참가하는 48개국의 유니폼을 전부 평가했다.

더선은 A조 국가들의 유니폼을 평가하며, 한국의 유니폼에 대해 '소용돌이 무늬가 돋보이는 대담한 한국의 이번 나이키 유니폼을 아무도 그리워하지 않을 것이다'고 평가했다. 한국은 A조에서 남아프리카 공화국, 멕시코에 밀려 15점으로 3위로 평가받았다.

사진=KFA SNS 캡처

한국은 앞서 지난 3월 북중미월드컵에서 착용할 2026시즌 유니폼을 공개했다. 디자인 컨셉은 '호랑이의 기습'이다. 전통 문화 유산과 현대적 스트리트웨어 감성을 결합한 디자인 언어를 통해, 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 앞으로 나아가는 현대적인 대한민국을 그려냈다고 소개했다.

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홈 유니폼은 한국의 강인함과 수호의 상징인 '백호'를 모티브로 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어내며, 대한민국 축구 국가대표팀의 정체성을 반영했다. 다만 바이올렛색의 원정 유니폼은 꽃무늬 패턴이 들어갔는데, "시골 할머니 몸뻬 바지(일바지) 같다"는 댓글이 줄을 잇기도 했다.

사진=JFA SNS 캡처

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반면 일본은 호평을 받았다. 더선은 '아름다운 파란색 홈 유니폼, 원정 유니폼 역시 이번 대회 최고의 유니폼 후보로 꼽힌다. 흰색 바탕에 다채로운 핀스트라이프와 검은색 트램라인 장식이 어우러진 이 유니폼은 정말 환상적이다'고 했다. 일본의 이번 원정 유니폼 디자인은 오프 화이트 배경에 선명한 레인보우 컬러의 핀 스트라이프가 어우러졌다. 일본은 무려 18점을 받았다.

해당 점수에 따라 토너먼트까지 진행한 결과 한국은 32강에서 뉴질랜드의 유니폼에 밀려 탈락했다. 반면 일본은 4강에서 스페인에 떨어졌고, 3, 4위전을 승리해 유니폼 월드컵 3위를 차지했다. 더선이 평가한 대회 최고의 유니폼은 19점을 기록한 스페인 대표팀의 유니폼이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com