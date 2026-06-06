한혜진, '출산' 이시언과 '나혼산' 10년 의리...子에 통 큰 플렉스 "아기 침대 선물"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 한혜진이 배우 이시언의 아들을 위해 통 큰 선물을 준비하며 남다른 우정을 과시했다.

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6일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 "나 혼자 살던 이시언, 아빠가 되다..아들 태건이 태어난 날의 기록"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이시언은 출산을 앞두고 준비해 둔 아기방을 처음으로 공개했다. 이때 방의 절반을 차지하는 큰 침대에 시선이 쏠렸다.

이시언은 "한혜진 님께서 사주셨다. 약속의 아기 침대"라고 설명했다. 앞서 한혜진은 임신 소식을 축하하는 자리에서 아기 침대를 선물하겠다고 약속했고, 이를 실제로 지키며 훈훈함을 더했다.

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이시언은 "굉장히 좋은 걸 사주셨다. 부품 다 와서 조립하고 했다"라면서 "중학교 때까지 쓸 수 있다고 하더라. 슈퍼 싱글 사이즈라고 하더라"며 웃었다.

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한혜진뿐만 아니라 주변 지인들의 선물도 이어졌다. 그는 "덱스가 사준 유모차, 보현이가 사준 카시트는 이미 차에 설치를 해놨다. 기안이 사준 아기 장난감 세트는 세탁해서 넣어놨다"라면서 고마운 마음을 전했다.

한편, 이날 이시언이 마침내 아들 태건 군과 처음 만나는 감동적인 순간도 공개됐다.

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이 과정에서 출산을 앞두고 긴장감을 감추지 못하던 이시언에게 기안84와 한혜진은 "울지 마라", "돈 워리(걱정하지 마). 기도하고 있겠다"는 응원의 메시지를 보내며 힘을 보탰다. 오랜 시간 함께해온 '나 혼자 산다' 식구들의 진심 어린 응원이 훈훈함을 자아냈다.

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잠시 후 드디어 아들과 만난 이시언은 조심스럽게 아들의 모습을 카메라에 담던 중 아들이 울음을 터뜨리자 당황한 듯 "미안하다"라고 말하는 등 아직은 서투른 1일 차 아빠의 모습으로 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com