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"AI 아니고 실화라고?" 젠슨 황, 3차 노래방 대신 '유퀴즈'서 K팝 댄스

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"AI 아니고 실화라고?" 젠슨 황, 3차 노래방 대신 '유퀴즈'서 K팝 댄스

[스포츠조선 이지현 기자] 엔비디아 CEO 젠슨 황이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영 현장서 춤을 추는 모습이 포착됐다.

6일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 "어제 못 간 3차 노래방 유퀴즈로 왔습니다"라는 재치 있는 문구와 함께 젠슨 황의 촬영 현장 사진이 공개됐다.

공개된 사진 속 젠슨 황은 한옥을 배경으로 검은색 가죽 재킷과 블랙 팬츠 차림의 편안한 모습으로 등장했다. 특히 그는 넷플릭스 'KPop Demon Hunters'의 OST 'Golden'에 맞춰 춤을 춰 특유의 친근한 매력을 드러냈다.

젠슨 황의 댄스 모습에 팬들은 "AI 아니고 실화라고" , "회장님 열일하시네", "젠슨황도 이렇게 열심히 사는데"라는 등의 반응을 보였다.

또 다른 사진에서는 MC 유재석과 나란히 앉아 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 촬영 도중 자연스럽게 대화를 나누며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

"AI 아니고 실화라고?" 젠슨 황, 3차 노래방 대신 '유퀴즈'서 K팝 댄스

이번 출연은 젠슨 황이 최근 한국을 방문한 가운데 성사된 것으로 알려졌다. 그는 세계 인공지능(AI) 산업을 이끄는 대표적인 기업 엔비디아의 최고경영자로, 전 세계적인 영향력을 가진 IT 업계 리더다.

특히 젠슨 황은 한국 방문 때마다 국내 팬들과 적극적으로 소통하는 모습으로 화제를 모아왔다. 이번 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 역시 공개 직후 온라인상에서 큰 관심을 받고 있다.

한편 젠슨 황이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 10일 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

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