"AI 아니고 실화라고?" 젠슨 황, 3차 노래방 대신 '유퀴즈'서 K팝 댄스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 엔비디아 CEO 젠슨 황이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영 현장서 춤을 추는 모습이 포착됐다.

Advertisement

6일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 SNS에는 "어제 못 간 3차 노래방 유퀴즈로 왔습니다"라는 재치 있는 문구와 함께 젠슨 황의 촬영 현장 사진이 공개됐다.

공개된 사진 속 젠슨 황은 한옥을 배경으로 검은색 가죽 재킷과 블랙 팬츠 차림의 편안한 모습으로 등장했다. 특히 그는 넷플릭스 'KPop Demon Hunters'의 OST 'Golden'에 맞춰 춤을 춰 특유의 친근한 매력을 드러냈다.

젠슨 황의 댄스 모습에 팬들은 "AI 아니고 실화라고" , "회장님 열일하시네", "젠슨황도 이렇게 열심히 사는데"라는 등의 반응을 보였다.

Advertisement

또 다른 사진에서는 MC 유재석과 나란히 앉아 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 촬영 도중 자연스럽게 대화를 나누며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

이번 출연은 젠슨 황이 최근 한국을 방문한 가운데 성사된 것으로 알려졌다. 그는 세계 인공지능(AI) 산업을 이끄는 대표적인 기업 엔비디아의 최고경영자로, 전 세계적인 영향력을 가진 IT 업계 리더다.

특히 젠슨 황은 한국 방문 때마다 국내 팬들과 적극적으로 소통하는 모습으로 화제를 모아왔다. 이번 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 역시 공개 직후 온라인상에서 큰 관심을 받고 있다.

Advertisement

한편 젠슨 황이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 10일 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com