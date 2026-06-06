"잊지 못할 생일 됐다" 감격한 박민, 오러클린 침몰시킨 투런포의 '비밀' [광주피플]

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 박민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 박민이 홈을 향해 달리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "어제부터 오러클린 영상을 찾아보며 연구했다."

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KIA 타이거즈 박민이 생일 맞이 짜릿한 손맛에 감격했다.

박민은 5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 달빛시리즈 삼성 라이온즈전에서 2-0으로 앞선 4회말 1사 1루에서 삼성 선발 오러클린의 131㎞ 슬라이더를 잡아당겨 그대로 왼쪽 담장을 넘겼다.

시즌 3호, 데뷔 통산 4호 홈런이다. 앞서 첫 타석에서도 날카로운 타구를 날렸지만, 3루수 직선타에 그쳤던 아쉬움을 단번에 풀어냈다.

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이날은 박민의 25번째 생일이었다. 박민이 그라운드를 돌아 더그아웃으로 들어가는 사이, 광주 야구팬들은 '생일 축하합니다'를 합창하며 아끼는 선수를 반겼다.

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

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이날 챔피언스필드는 경기시작 전인 오후 5시 15분부로 2만 500장의 티켓이 매진됐다. 광주는 올해 17번째 매진이자 최근 홈경기 7경기 연속 매진이다.

박민은 자신의 생일에 홈런도 치고, 홈구장을 꽉 채운 팬들로부터 생일 축하도 받는 보기드문 경험을 하게 됐다. 경기전까지 타율 2할2푼, OPS(출루율+장타율) 0.614로 아직까진 타격에서 두각을 드러내지 못하고 있다.

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경기 후 박민은 "상위권에 있는 강팀을 상대로 하는 경기에서 승리할 수 있어 기쁘다. 어제부터 이어진 승리를 오늘까지 이어갈 수 있어 더욱 의미있다. 무엇보다 생일에 홈런과 함께 승리라니, 잊지 못할 것 같다"고 되새겼다.

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그는 "어제부터 오러클린 영상을 찾아보며 어떤 공을 쳐야할지 연구했다. 과감하게 배트를 내는 이미지트레이닝을 했다"면서 "첫 타석에서 잘 맞은 타구가 아웃돼 아쉬웠지만, 두번째 타석에서도 과감하게 승부하기로 했다. 초구에 노리고 있었던 슬라이더가 들어왔고, 코스가 날카로웠지만 과감하게 배트를 낸게 좋은 결과로 이어졌다"고 강조했다.

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

"타격감이 조금씩 올라오고 있다. 잘 맞는 타구들이 나오고 있고, 치고자 하는 방향으로 공을 보내고 있다. 현재 팀에서 내 역할은 어느 타순에서든 다음 타자로 이어주는 거라 생각한다. 그 역할을 잘 수행할 수 있도록 매 타석 최선을 다하겠다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com